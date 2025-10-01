Un pueblo de Alicante está entre los más ricos de España y seguro que no es el que piensas Este pequeño municipio, poco más por encima del millar de habitantes, ha tenido un despegue extraordinario los últimos años

Tiene poco más de 1.000 habitantes (1.189, según el INE), pero compite con el resto de capitales de provincia entre las más ricas. Aigües, un pequeño pueblo de la provincia de Alicante, continúa en el 'top 10' entre los municipios más ricos de España, según el Ministerio de Hacienda. No solo es la localidad con mayor renta bruta media declarada de la Comunitat Valenciana en este ranking, también el único pueblo que no pertenece a Madrid o Barcelona en una lista en la que no figuran País Vasco ni Navarra.

La localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón se mantuvo en 2023, por quinto año consecutivo, como el municipio de España de mayor renta bruta media declarada, con 88.011 euros, lo que supone un incremento del 3,2% respecto a 2022. Al segundo lugar sube en 2023 -desde la tercera posición del año anterior- el municipio madrileño de Boadilla del Monte, con una renta bruta media de 70.869 euros y una renta disponible media de 51.785 euros, mayor que el ejercicio anterior.

También sube de la cuarta a la tercera posición el municipio barcelonés de Sant Just Desvern, que con 20.881 habitantes y 11.451 declaraciones, ha registrado una renta bruta media de 67.265 euros en 2023 y una renta disponible media de 48.172 euros.

Aigües dispone de una renta media bruta de 60.883 euros, según la información aportada por Hacienda, lo que la sitúa en la séptima posición por delante de las poblaciones madrileñas de Alcobendas y Majadahonda.

Aigües ha dado un salto sideral en pocos años: en 2020, cuando tenía 986 habitantes, la renta media era de poco más de 25.000 euros (25.019) y apenas un año después casi la doblaba. Un hito que solo se puede explicar por los 99 nuevos habitantes que llegaron tras la pandemia o por el incremento desaforado de ingresos de alguno de ellos, que ha hecho subir la media de todo el pueblo.

También lo puede explicar el hecho de que hasta hace nada no salía en las estadísticas de Hacienda. Hasta el año 2019 ni siquiera aparecía en la lista al no alcanzar el millar de habitantes necesario para entrar en la Estadística de los declarantes de IRPF por municipios, que anualmente elabora la Agencia Tributaria en base a las declaraciones que presentan los contribuyentes.

Un cambio sideral

Aigües ha triplicado su población en 30 años y la ha doblado en los últimos 20.

Este pueblo, llamado durante años Aguas de Busot​ y cuyo nombre oficial actual es Aigües, a secas y en valenciano, es un municipio de la provincia de Alicante, ubicado en el interior entre Benidorm y Campello y a apenas 25 kilómetros de la ciudad de Alicante. Los límites del término municipal son: al norte, Relleu y Orcheta; al este y sur, Campello; al oeste, Busot.

La historia de Aigües y su balneario

Incorporado a la Corona de Castilla con la conquista cristiana, en 1296 pasó a formar parte del Reino de Valencia. Durante la Guerra de Sucesión, Felipe V le otorgó el título de villa por su adscripción a la causa borbónica. Desde 1252 hasta 1841 estuvo adscrita al municipio de Alicante y por estas fechas su balneario de aguas termales, construido por la condesa de Torrellano sobre unos antiguos baños que adquirió en 1816, adquirió cierto prestigio.

A inicios del siglo XX llegó a tener 1.300 habitantes, más que en la actualidad. Durante décadas se convirtió en un municipio abocado al turismo de salud, pues toda la economía giraba en torno al Preventorio de Aguas de Busot, que hasta 1930 fue un hotel-balneario y durante la Guerra Civil se convirtió en un hospital antituberculoso (el Patronazgo Infantil Antituberculoso).

Después de la Guerra Civil fue comprado por el Estado y se convirtió de nuevo en balneario, aunque actualmente está abandonado o en fase de restauración. Fruto de la presencia del aristocrático balneario es la presencia de varias villas señoriales alrededor de la localidad.

Su economía

Hoy en día el principal sector económico es el de servicios, destacando las empresas dedicadas a la gastronomía y el ocio, en definitiva, al turismo de interior. Ahora se ha convertido además en el municipio de la Comunitat con mayor renta per cápita.

Desde su independencia municipal y hasta 1916 la única denominación oficial de la localidad fue la de Aguas,​ nombre que proviene de los acuíferos que dieron origen al Aguas. Sin embargo, desde entonces se añadió al nombre oficial el sufijo «de Busot» para distinguirlo de otra localidad homónima, actualmente absorbida por el municipio oscense de Loporzano.