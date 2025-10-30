De Torrevieja y Orihuela a Alicante y Benidorm, los municipios de la provincia con más viviendas vacías

Óscar Bartual Bardisa Alicante Jueves, 30 de octubre 2025, 19:59 Comenta Compartir

La provincia de Alicante tiene un problema con las viviendas de uso no habitual. Según datos del Ministerio de Vivienda, recogidos por Idealista, Alicante es la provincia de España con más viviendas no habituales, es decir, segundas residencias, de uso ocasional y vacías. Una cifra que supera las 500.000.

Dentro de este grupo, el importante número de viviendas vacías no hace más que tensionar un parque inmobiliario falto de oferta para una gran demanda, disparando precios tanto de venta como de alquiler por la ausencia de inmuebles en el mercado.

Es España, según recoge el informe de Idealista, las viviendas vacías se encuentran en mayor proporción en municipios pequeños, de menos de 10.000 habitantes. Una situación que se da a la inversa en la provincia de Alicante, donde municipios ampliamente turísticos presentan proporciones elevadas.

De hecho, Orihuela es el tercer municipio de España con un mayor porcentaje de inmuebles vacíos, mientras que Torrevieja se sitúa en la sexta posición. Se tratan de las dos localidades con más peso de este tipo de viviendas no principales.

En el caso de Torrevieja también es la que tiene un mayor volumen de viviendas vacías, con 30.639 de las 122.736 viviendas totales que recoge el Instituto Nacional de Estadística (INE) en su censo. Es decir, un cuarto de las viviendas de Torrevieja están vacías. En el caso de Orihuela, aunque con menos volumen (24.109 viviendas vacías), el porcentaje sube hasta el 27,2% del parque inmobiliario total de la localidad de la Vega Baja.

En el listado elaborado por el portal inmobiliario aparecen otros como Benidorm o Santa Pola, con porcentajes del 14,2% y 16,7%, respectivamente. En el primer caso hay casi 8.700 inmuebles vacíos, mientras que en Santa Pola suman 7.526.

Las dos ciudades más grandes de la provincia también aparecen en este ranking de los 50 municipios con más viviendas vacías en España. En el caso de Alicante, un 8,4% de todo el parque inmobiliario corresponde a inmuebles abandonados, una cifra total de 15.773, mientras que en Elche a pesar de ser el mismo porcentaje, el volumen resulta menor y el municipio roza las 9.590 viviendas vacías.

Viviendas vacías en España y la Comunitat

De los 3,38 millones de viviendas vacías que hay en España, 459.211 se ubican en la Comunitat Valenciana, lo que supone un 13,8% del total del parque inmobiliario de la zona, eso sí, por debajo de la media nacional, que se sitúa en el 14,2%.