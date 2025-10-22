Uno de cada cuatro alquileres de Alicante superan los 1.500 euros al mes

Óscar Bartual Bardisa Alicante Miércoles, 22 de octubre 2025, 10:02 | Actualizado 10:07h. Comenta Compartir

El precio del alquiler en la provincia de Alicante no da respiro y se encuentra en máximos. Según los últimos datos de Idealista, el coste del metro cuadrado está en torno a los 11,8 euros, su mayor valor de la historia. De media, un piso de 80 m2 cuesta 944 euros al mes, con algunas localidades como Benidorm, donde este mismo inmueble se dispara hasta más de 1.300 euros.

Cada vez hay menos oferta en cuanto a viviendas asequibles. La falta de viviendas en el mercado, así como la elevada demanda, ha impulsado los precios, que se sitúan en los segmentos más altos en la provincia de Alicante, según un informe elaborado por Pisos.com.

Tan solo un 12% de los inmuebles puestos en alquiler cuestan menos de 700 euros al mes. Una situación que choca con el otro extremo, puesto que más de la mitad de viviendas del mercado sobrepasan los 1.000 eueros.

De hecho, en todo el mercado, el 24% de los alquileres en la provincia de Alicante están por encima de los 1.500 euros al mes, un porcentaje elevado comparado con muchas provincias, aunque por detrás de otros mercados dinámicos como Barcelona o Palma de Mallorca, donde superan el 76% y el 86% respectivamente.

En cuanto a la división del mercado del alquiler en la provincia por franjas, dos de cada tres pisos se sitúan en precios que van entre los 700 y los 1.000 euros al mes, mientras que entre los 1.000 y 1.500 euros mensuales estaría el 28% de toda la oferta de vivienda.

Para el director de estudios de Pisos.com, Ferran Font, la brecha se encuentra entre las provincias costeras y turísticas y las del interior, siendo cada vez «más pronunciada». Por ejemplo, en localidades como Barcelona «es casi imposible encontrar alquiler por menos de 1.000 euros mientras que en buena parte de Castilla y León o Extremadura las ofertas son más asequibles».

Poniendo aún más la lupa sobre las capitales provinciales «estas reproducen a escala local la misma dinámica que vemos a nivel nacional», ha asegurado Font, quien destaca que «las grandes urbes y las capitales turísticas concentran precios más altos, mientras que las ciudades medias del interior ofrecen opciones mucho más asequibles». Una realidad «que estña condicionando cada vez más las decisiones de movilidad geográfica», destaca Font.

