Luz verde a un nuevo residencial de 137 viviendas en El Verger

La promotora Aedas Homes ha obtenido la licencia de obra para construir Edenia, su nuevo residencial de 137 viviendas en El Verger, ubicado entre las playas de Les Deveses y La Almadraba. La empresa espera iniciar la construcción en el primer trimestre del 2026 gracias a la celeridad del Ayuntamiento que le ha permitido obtener en solo seis meses dicho permiso.

La inversión del nuevo residencial estará en torno a los 30 millones de euros. Desde la promotora han agradecido al consistorio local «su buen hacer a nivel administrativo y burocrático con la obtención de la licencia de obras de Edenia en apenas seis meses», unos plazos que permiten cumplir con los clientes, según detalla el gerente de promociones de Aedas Homes, Javier García.

El residencial ya cuenta con «un ritmo de comercialización muy bueno y un elevado número de ventas» y se espera que la promoción pueda estar terminada para finales del 2027. García ha destacado que el comprador está dando mucha importancia a la urbanización cerrada y con control de acceso, que contará además con paseos que conectarán «una piscina con solárium, jardines y espacios de recreco, club social con gastroteca y ludoteca, local coworking, gimnasio, jacuzzi y zona recreativa-deportiva».

Edenia contará con viviendas de uno a tres dormitorios, incluidos bajos con un jardín de 40 a 100 m2 y áticos con terrazas de hasta 50 m2. Los precios partirán desde 237.000 euros con garaje. Como punto a destacar, esta urbanización contará con «acceso directo a la AP-7 y a la N-332», asegura la promotora.

«AEDAS Homes descubre un nuevo y paradisiaco destino residencial para vivir en El Verger, con todos los servicios y muy cercano al mar», concluye García, quien remarca que Aedas Homes ha diseñado una promoción «única en el municipio y en toda la comarca», y con la que sigue afianzando su posición. La promotora comercializa este proyecto residencial en una oficina de ventas situada en la misma parcela de Edenia, en el Paseo de la Mar, 6, en El Verger.

