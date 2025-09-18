La Generalitat invertirá 665 millones en depuración con el objetivo de regenerar el 45% del agua en España El proyecto de la Epsar incluye la remodelación íntegra de la infraestructura de Elche por valor 82 millones

José Vicente Pérez Pardo Alicante Jueves, 18 de septiembre 2025, 16:49

La Generalitat Valenciana invertirá 665 millones de euros en los próximos cuatro años para mejorar y modernizar los sistemas de depuración y saneamiento de la Comunitat Valenciana. El presidente del Consell, Carlos Mazón, ha bautizado el periodo 2023-2027 como «la legislatura del agua, del respeto al medio ambiente y del ciclo hídrico».

Así lo ha anunciado Mezón en una comparecencia sin preguntas en el Palau de la Generalitat tras asistir junto al conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, al consejo de administración de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar).

La empresa pública ha aprobado el plan de obras 2026-2030, que contempla actuaciones en 122 municipios y prevé ejecutar 106,4 millones de euros en 2026.

Entre las inversiones del próximo año, Mazón ha destacado la reforma integral de la depuradora de Elche, que será la «inversión más importante en la historia de la Epsar», de 82 millones y ya licitada.

«Nos estamos consolidando como la comunidad que más agua reutiliza en España», ha aseverado. El objetivo del Consell es acabar la legislatura reutilizando el 45% del total de agua de España frente al 40% actual.

También ha reiterado la «autoridad moral» de la Comunitat Valenciana para reivindicar «el agua que necesita y merece, demostrando que somos capaces de aprovechar hasta la última gota de agua como nunca nadie ha hecho antes».

El presidente ha puesto en valor una estrategia de colaboración con diputaciones provinciales y ayuntamientos con una inversión global de 110 millones. Se han firmado convenios con las diputaciones de Alicante y Castellón y con los ayuntamientos de València y Benidorm por 58 millones, tras lo que en los próximos meses se firmará otro convenio con la Diputació de València por 52 millones.

Según Mazón, el plan hasta 2030 de la Epsar «supone multiplicar por veinte el de 2023», último ejercicio de presupuesto del anterior gobierno del Botànic. Ha resaltado que su ejecutivo ha puesto en marcha dos planes anuales de infraestructuras de la Epsar, mientras «el anterior equipo de gobierno no ejecutó ninguno», y ha contrapuesto «los 30 millones ejecutados por el Botànic en ocho años frente a los 80 millones» del actual Consell en dos años.

Además, ha recordado que durante los dos últimos años el Consell ha mantenido la congelación del canon de saneamiento de aguas: «Estamos invirtiendo y ejecutando sin que suponga el más mínimo recargo para los 3,1 millones de abonados que se han beneficiado de esta medida».