¿El final del pescado de bahía? Más de un centenar de barcos espera una decisión de Bruselas para faenar en 2026 La Conselleria de Agricultura se dirige al comisario europeo para conocer cuántos días podrán salir a trabajar la flota de la Comunitat

José Vicente Pérez Pardo Alicante Domingo, 9 de noviembre 2025, 07:25 Comenta Compartir

La flota pesquera de la provincia de Alicante, entre otras del Mediterráneo, vive momentos de zozobra. Pero no es por el movimiento del oleaje con el que luchan todos los días, sino porque dependen de la decisión de la Comisión Europa sobre cuántos días podrán salir a faenar en 2026. Todo ello, a 9 de noviembre.

La incertidumbre de la flota autonómica, unos 201 barcos, es patente. Del total, aproximadamente 114 están anclados en la provincia de Alicante. Santa Pola concentra el mayor número, 40, seguido por Castellón de la Plana y, después, La Vila Joiosa.

Por ello, la Conselleria de Agricultura se ha puesto en contacto con el comisario europeo de Pesca, el griego Costas Kadis, para mantener una reunión en la que, por lo menos, saber cuántos días podrán faenar el próximo año. La Generalitat Valenciana va de la mano del resto de regiones mediterráneas, de norte a sur: Cataluña, Illes Balears, Región de Murcia y Andalucía.

Los barcos de pesca de arrastre en el Mediterráneo han podido salir a faenar este año entre 120 y 130 días, después de que se llegara a un acuerdo para recuperar los días de pesca de 2024. La propuesta inicial de la Comisión Europea planteaba una reducción drástica a solo 27 días al año, pero esta fue modificada a cambio de que la flota aplicara medidas de sostenibilidad. Esto suponía una bajada del 79% respecto al anterior baremo, insostenible para cualquier barco.

No obstante, estos 130 días se han quedado cortos en algunos casos. Hay barcos que ya los han agotado y que se tienen que quedar en tierra hasta enero. Se pierden toda la campaña de Navidad, donde las capturas son muy apreciadas, puesto que el precio de diversas especies, sobre todo marisco, se dispara y produce grandes beneficios.

Una situación que desde la Generalitat Valenciana pelean para no repetir en el siguiente ejercicio. De esta manera, el conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, se une la reivindicación de los pescadores y pide al Gobierno de España que «defienda en Europa que los pescadores puedan salir a faenar 180 días para garantizar la viabilidad del sector en la Comunitat Valenciana».

Ante la inacción del Gobierno central, han sido las autonomías las que se han dirigido directamente a las autoridades europeas y conocer cuáles son sus pretensiones para transmitirlas a los pescadores. Por el momento, no han tenido respuesta desde Bruselas, mientras la flota desespera.