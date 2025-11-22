Los dos pueblos de Alicante que lideran la subida del precio de la vivienda en España

Óscar Bartual Bardisa Alicante Sábado, 22 de noviembre 2025, 19:44 Comenta Compartir

La provincia de Alicante registra mes a mes récord en el precio de la vivienda. Según el portal inmobiliario Idealista, en octubre, el último mes con datos, subió el precio del metro cuadrado un 1,4% mensual y hasta un 14,3% frente al mismo mes del año pasado, situándose en los 2.655 euros.

Con municipios como Benidorm, Dénia, Jávea o Finestrat, que ostentan los precios más caros, son dos pequeños pueblos de Alicante los que lideran la subida del precio de la vivienda, no solo en la provincia, sino en toda España.

Se trata de Cox y Rafal, que son dos de los tres municipios de España donde más ha subido la vivienda de segunda mano en el último año, según detallan desde el portal inmobiliario Idealista. Tan solo están superados por Malpica de Bergantiños, en A Coruña, que acumula una subida del 57%.

Le siguen Cox y Rafal, con encarecimientos del 54 y 53%. Destaca que, de los diez municipios donde más se encarece el precio de la vivienda, siete de ellos son de Murcia o la Comunitat Valenciana, poniendo de manifiesto lo mucho que crece el coste de la vivienda en el Levante.

Así en Cox ha crecido un 54% en el último año, situándose en 1.162 euros el metro cuadrado. Una vivienda de 80 m2 cuesta ya de promedio 92.960 euros, mientras que hace un año el mismo inmueble habría costado unos 63.680 euros, una diferencia de casi 30.000 euros.

En el caso de Rafal, con solo 4.000 habitantes y una subida del 53%, el precio del metro cuadrado se sitúa en torno a los 1.087 euros, por lo que un piso de 80 m2 cuesta de media 86.960 euros. Hace un año el mismo inmueble costaba 711 euros el metro cuadrado, unos 56.88 euros.

