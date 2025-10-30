Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Canal del trasvase Tajo-Segura. CHS

La dana 'Alice' permite el máximo trasvase del Tajo al Segura para invierno

La Comisión de Explotación aprueba el envío del 81 hectómetros durante el último trimestre del año, lo que alivia al campo alicantino

José Vicente Pérez Pardo

José Vicente Pérez Pardo

Alicante

Jueves, 30 de octubre 2025, 07:21

Comenta

La dana 'Alice' vino con miedo y se fue con alegría en muchas localidades alicantinas. Este episodio de lluvias a mediados de octubre fue de todo menos desgraciado. Al contrario, limpiaron los campos, revitalizaron los árboles y llenaron los embalses.

El año hidrológico recién terminado en septiembre ha sido el sexto más caudaloso de la historia. La cuenca del Tajo ha acumulado 1.160,9 hectómetros cúbicos. Por su parte, los pantanos de Entrepeñas y Buendía, en la cabecera del río y de los que parte la Tubería al Segura, disponen de 162 hectómetros, que ya se están enviando.

81 hm3

se distribuirán por el trasvase Tajo-Segura este trimestre

1.227,4 hm3

acumulados en los pantanos de cabecera del Tajo a 1 de octubre

La Comisión de Explotación, reunida este martes, ha mantenido el nivel 2, dadas las circunstancias. Esto permite desembalsar al máximo permitido por ley en el trasvase Tajo-Segura: 27 hectómetros cúbicos mensuales llegarán a la provincia de Alicante los meses de octubre, noviembre y diciembre.

En total, 81 hectómetros cúbicos que cubrirán las necesidades de los regantes alicantinos para la campaña de invierno. «Una muy buena noticia», se felicita el presidente de la Junta Central de Usuarios, Ángel Urbina.

Los agricultores podrán mantener todas las cosechas de invierno, sobre todo hortalizas, sabiendo que las reservas les permitirán recogerlas sin inconvenientes y que no habrá problemas de suministro.

