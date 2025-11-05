La Costa Blanca trabaja para ofertar paquetes vacacionales en China, Estados Unidos e Islandia El Patronato de Turismo de la Diputación de Alicante acude a la World Travel Market de Londres para reforzar sus conexiones con el mercado británico y explorar nuevos horizontes

Óscar Bartual Bardisa Alicante Miércoles, 5 de noviembre 2025, 15:23 | Actualizado 16:04h.

La Costa Blanca no solo va a la World Travel Market de Londres para potenciar el mercado británico, clave en la provincia de Alicante, sino para seguir avanzando hacia nuevos horizontes. Desde la Diputación de Alicante comunican que han mantenido este miércoles una reunión con Wizz Air, la aerolínea 'low cost' de Hungría, y con la que han explorado conexiones a Europa del Este.

Entre todas las líneas de acción, la Costa Blanca explora nuevos mercados de atracción, con el foco puesto en Islandia, China y Estados Unidos. Desde el Patronato de Turismo confirman la intención de reforzar la estrategia internacional del territorio y ponen el foco en estos mercados.

Estados Unidos ha sido una de las grandes prioridades de Alicante y desde hace más de un año las instituciones trabajan por traer una conexión directa con Nueva York, replicando el modelo de Valencia, que estrenó antes de verano vuelos a Canadá.

Ahora, aparte del mercado norteamericano, se abren nuevas vías con otro aún sin explorar, como es China, o con Islandia, un destino en auge que cuenta con una buena conexión aérea con el aeropuerto de Alicante-Elche. En un comunciado el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Perez, ha avanzado una «cascada de reuniones» y detalla que «estamos centrando parte de nuestra estrategia de acción en otros mercados emergentes que promueven nuevas oportunidades de negocio».

Pérez detalla que los viajeros islandeses, chinos, estadounidenses o canadienses «se posicionan como un nuevo nicho de viajeros» y asegura que «tienen un enerme potencial y el hecho de que se interesen por nuestra oferta y nuestros productos turísticos pone de manifiesto las posibilidades que se nos abren». En este sentido el Patronato de Turismo trabaja para establecer líneas de acción y acuerdos a través de «paquetes vacacionales cerrados».

En este sentido Pérez afirma que «hemos enfocado nuestras propuestas en paquetes promocionales de golf, gastronomía, salud y el bienestar, cultura o turismo MICE, sin olvidar el perfil vacacional tradicional», como parte del cambio de paradigma.