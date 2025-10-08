Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

El director del Patronato Costa Blanca, José Mancebo, junto a la directora del Aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández, Laura Navarro y representantes de Skyway, AENA y EuroControl.. Diputación de Alicante

La Costa Blanca se da a conocer entre el sector de la Seguridad de la Navegación Aérea

El Foro Europeo Eurocontrol-Safops celebrado en el aeropuerto de Alicante-Elche reúne a representantes internacionales

Todo Alicante

Todo Alicante

Alicante

Miércoles, 8 de octubre 2025, 15:30

El Patronato Costa Blanca, en colaboración con el Aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández y Skyway, ha organizado estos días un fam trip para dar a conocer el destino de la provincia entre un público especializado, aprovechando la celebración del Foro Europeo Eurocontrol-Safops en la terminal alicantina, que reúne a representantes de la Organización Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea (Eurocontrol), aeropuertos, proveedores de servicios de navegación aérea, operadores y organismos internacionales.

Este encuentro, al que han asistido responsables de AENA, de la Aviación Civil de Singapur y de Japón, de la Consultoría de Seguridad Aérea de Compañías de Pilotos, así como de aerolíneas europeas y de otros países del mundo como Canadá, se organiza con la finalidad de compartir experiencias, identificar riesgos y promover buenas prácticas.

Dada la presencia en Alicante de expertos, autoridades y profesionales del sector aéreo, el organismo autónomo de la Diputación de Alicante muestra a todos estos profesionales la oferta turística del destino, reforzando así la imagen de la Costa Blanca como sede idónea para acoger eventos internacionales y encuentros de primer nivel.

Las visitas, que se realizan fuera del programa del foro, contemplan un recorrido por las localidades de Alicante y Elche para conocer sus principales enclaves, al tiempo que incluyen una degustación de dulces alicantinos.

