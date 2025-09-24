Un municipio alicantino crea su propia moneda digital para impulsar las ventas del comercio tradicional Casi medio centenar de negocios de los mercados municipales se ha adherido a una iniciativa pionera en España

José Carlos Martínez Alicante Miércoles, 24 de septiembre 2025, 14:19 Comenta Compartir

Un municipio alicantino ha creado su propia moneda digital para impulsar y favorecer las compras en sus mercados tradicionales. La iniciativa, a la que se han adherido 48 negocios, ya ha captado a 300 compradores que han efectuado su registro para poder operar sin tener que llevar ni un euro ni una tarjeta tradicional en los bolsillos.

La idea en cuestión se ha introducido en Alcoi, bajo el nombre de AL-COIN, y será presentada con detalle en el III Congreso de Big Data y Ciudades Inteligentes, que se celebrará los próximos días 15 y 16 de octubre en el Parque Tecnológico Urbano de la ciudad. Previamente, el Ayuntamiento ha puesto a prueba la viabilidad técnica y regulatoria del proyecto, que ha resultado validado a través de la campaña del Bo Digital Joves Mercat d'Alcoi, según detallan fuentes municipales.

«Esta iniciativa ha consolidado a Alcoi como caso pionero en España, demostrando que las administraciones locales pueden implementar instrumentos digitales de pago cumpliendo la normativa financiera europea», subraya el consistorio. Sus responsables agregan que se «puede impulsar innovación digital responsable dentro del marco jurídico vigente y con proporcionalidad regulatoria, actuando como palanca de dinamización del comercio local».

Entre sus características clave, destacan que se trata de una moneda digital no reembolsable, sin transferencias entre usuarios, con caducidad programada y uso exclusivo en mercados municipales. La plataforma a través de la cual se ha puesto en marcha ha superado pruebas reales de resistencia, con gestión de picos de hasta 300 solicitudes por segundo.

Además, incorpora monitorización en tiempo real con actualizaciones cada 5 minutos y módulos de inteligencia artificial para detección de anomalías, agregan sus promotores. «El éxito de esta iniciativa establece un precedente para otras administraciones locales españolas», exponen las mismas fuentes.

Congreso de presentación en octubre El III Congreso de Ciudades Inteligentes y Big Data, organizado por el Ayuntamiento de Alcoi y el Campus alcoyano de la Universitat Politècnica de València, incluirá el jueves 16 de octubre una ponencia de la catedrática Carmen Pastor y de Fernando Raduan, socio director de RadWare Labs, en la que se presentará la prueba de concepto de la moneda local AL-COIN, proyecto de investigación de Excelencia Prometeo. Esta exposición se complementará con un mesa redonda moderada por Pastor y titulada 'Prueba de concepto. Pagarés de empresa: Innovación Tecnológica y Desafíos Regulatorios', en la que participarán José Ramón Morales, socio de Garrigues; Ignacio Alamillo, abogado y director general de Astrea La Infopista Jurídica y colaborador del grupo de investigación Legalcripto, Prometeo CIPROM/2022/26, junto con representantes de la Generalitat Valenciana y la Universidad de Alicante.

El Ayuntamiento sostiene que AL-COIN acredita la apuesta por implementar este tipo de soluciones digitales con recursos municipales. Para ello, insiste, se respetan los requisitos normativos identificados por el grupo de investigación Legalcripto: una red geográficamente limitada, convenios comerciales directos, restricciones técnicas efectivas, finalidad de interés público y colaboración académico-pública.

La gestión operativa ha corrido a cargo de la Cámara de Comercio de Alcoi, mientras que el diseño jurídico y tecnológico ha sido desarrollado por el Proyecto Prometeo CIPROM/2022/26 de la Generalitat Valenciana, cuya investigadora principal es Carmen Pastor, catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad de Alicante, informan fuentes municipales.

La iniciativa, que continuará hasta el 30 de septiembre, incluye pruebas de carga y elaboración de un informe final para facilitar su replicación en otras ciudades. Los resultados pueden seguirse en tiempo real a través del siguiente panel de monitorización: http://ia.baes.es:5000/