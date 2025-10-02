La CEV apuesta por la unidad en Alicante: Pérez no optará a la reelección y deja vía libre a César Quintanilla «Me marcho convencido de que la unidad y la cohesión siguen siendo las claves para que Alicante tenga el peso que merece», afirma el todavía presidente provincial

José Carlos Martínez Alicante Jueves, 2 de octubre 2025, 13:56 | Actualizado 14:16h. Comenta Compartir

Apuesta de unidad en la patronal de la provincia de Alicante. La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) ha anunciado este jueves que el presidente de su organización en el territorio alicantino, Joaquín Pérez, no optará finalmente a la reelección.

La decisión supone dejar vía libre a César Quintanilla, máximo responsable de Uepal, para presentar una candidatura única y hacerse con la presidencia de CEV Alicante sin tener que pugnar con ningún otro aspirante. «Cuando asumí la presidencia lo hice con un objetivo claro: trabajar con honestidad y responsabilidad por las empresas de la provincia e impulsar la vertebración territorial. Hoy considero que, por mi parte, esa etapa está cumplida y que es el momento de ceder el testigo», ha expuesto Pérez.

El todavía lider de CEV Alicante recalca que se marcha «convencido de que la unidad y la cohesión siguen siendo las claves para que Alicante tenga el peso que merece». Por ello espera «que la persona que ocupe la presidencia en los próximos años dé continuidad al camino iniciado y que la CEV siga creciendo como voz sólida, cohesionada y respetada del empresariado alicantino y de toda la Comunitat Valenciana», ha añadido.

Pérez subraya que en su mandato ha «defendido con firmeza» la necesidad de contar con una voz única y sólida del empresariado alicantino, al tiempo que ha reclamado mejoras en infraestructuras, financiación y agua como prioridades estratégicas. Asimismo, hace hincapié en que ha impulsado el crecimiento de la Confederación en la provincia con la adhesión de nuevas empresas y asociaciones, lo que ha contribuido a reforzar la presencia de la organización en todas las comarcas.

«Agradezco enormemente la confianza, el apoyo y el trabajo de las asociaciones, las empresas y el equipo técnico de la Confederación, sin los cuales no hubiera sido posible avanzar en la defensa de los intereses de las empresas alicantinas», ha concluido.

La misma decisión que Salvador Navarro

De este modo, Pérez exhibe el mismo patrón que el presidente de CEV, Salvador Navarro, quien hace solo unos días también hizo oficial que no optaría a la reelección. Dejaba paso así a la candidatura de Vicente Lafuente, presidente de Femeval, y evitaba que la Confederación sufriese importantes grietas por la presentación de más de una candidatura, en este caso, autonómica.

El objetivo era que este planteamiento se hiciese extensivo a todas las estructuras provinciales, si bien en Alicante Pérez no descartó, de entrada, aspirar a un nuevo mandato. Lo ha hecho oficialmente este jueves tras tomarse un periodo de reflexión y mantener contactos con todas las partes implicadas con el fin de tomar la decisión más acertada para los intereses de la patronal alicantina y conservar alguna persona de confianza en la futura etapa con nueva dirección.