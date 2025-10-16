Carrito de la compra y andador, la nueva invención de una empresa alicantina Rolser lanza 'Kadira' su nuevo modelo que impulsa la movilidad accesible

La empresa de Pedreguer, Rolser, ha lanzado al mercado su última invención en los carritos de la compra: un carrito que también es andador. Se trata de 'Kadira', su primer producto dentro de una línea pensada para ofrecer soluciones accesibles y funcionales en la movilidad diaria.

La compañía ha presentado este nuevo producto como parte de su nueva familia que integra «diseño, accesibilidad y comodidad con el objetivo de transformar la experiencia de la movilidad cotidiana», explican desde la empresa alicantina.

'Kadira' es un innovador carrito de la compra que incorpora un asiento integrado para descansar durante los desplazamientos y un sistema de cuatro ruedas, dos de ellas direccionables con bloqueo para asegurar las maniobras en distintos entornos.

Además, es plegable y permite tanto almacenar objetos como su transporte. Su estructura puede soportar hasta 100 kilos y la bolsa adjunta tiene capacidad de almacenaje de 4,5 kilogramos. A ello se le suma un sistema de manillar regulable de altura y un freno con palanca y bloqueo, al igual que los andadores.

La CEO de Rolser, Mireia Server, ha insistido en que este primer modelo «representa la combinación perfecta de diseño, funcionalidad y comodidad, mejorando la calidad de vida de nuestros usuarios y acompañándolos en sus desplazamientos».

