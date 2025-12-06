La campaña de Navidad generará casi 16.000 puestos de trabajo en Alicante La cifra supone un incremento del 4% respecto al 2024 | El sector logístico, hostelería y comercio son las ramas que más contrataciones llevarán a cabo

Óscar Bartual Bardisa Alicante Sábado, 6 de diciembre 2025, 07:12

Tras un Black Friday positivo en términos de contratación, las empresas ya se encuentran firmando los contratos para la inminente campaña navideña, con los sectores de comercio, logística y transporte y hostelería como los que más demanda de trabajadores presentan.

Se espera un crecimiento en la contratación para la campaña navideña en la provincia de Alicante, donde se firmarán un 4% más de contratos que en el 2024. Según datos de Randstad, este periodo festivo generará 15.925 nuevos puestos de trabajo.

Alicante registra el mismo aumento porcentual en la contratación que Valencia, que empleará a 25.920 personas, mientras que Castellón, con 5.490 contrataciones, arriha la mayor subida anual, un 10%. En total en la Comunitat las contrataciones ascenderán hasta las 47.335, 2.100 más que en la campaña del 2024.

«La campaña navideña es uno de los momentos de mayor dinamismo laboral, con un importante aumento de las contrataciones, impulsado por el auge del consumo y la intensa actividad de sectores clave como el comercio, la logística o la hostelería», explica la directora de trabajo temporal de la zona Sur-Levante de Randstad, Ana Hervás.

Hervás ha manifestado que este ejercicio muestra una tendencia «creciente» a la contratación como consecuencia directa del buen hacer de la economía y del consumo. «En esta campaña navideña se mantiene el dinamismo en el mercado laboral de los últimos años, especialmente en la hostelería, como consecuencia del buen momento que vive el turismo y que está atrayendo a múltiples regiones visitantes nacionales e internacionales por estas fechas», detalla la responsable territorioal.

El ámbito logístico y del tranporte será uno de los sectores que más profesionales demande. Las compañías buscan empaquetadores, carretilleros, mozos de almacén o conductores para hacer frente al aumento masivo del consumo. Además, desde Randstad detallan que hay un creciente interés de las compañías en perfiles especializados en atención al cliente, tanto online como telefónica.

En cuanto a la hostelería, el aumento del turismo conllevará un crecimiento en las contrataciones, con camareros con experiencia capaces «de adaptarse a picos de trabajo en poco tiempo». En cuanto al comercio, busca reforzar sus plantillas con dependientes, promotores o comerciales.