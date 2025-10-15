¿Buscas trabajo? La Feria de Empleo Talento joven de Cámara 2025 en San Vicente puede ser tu oportunidad La feria que conecta el talento joven con las grandes empresas se celebrará el próximo martes 21 de octubre

La concejal de Empleo y Desarrollo Local, Lourdes Galiana; el alcalde de San Vicente, Pachi Pascual, y el presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Baño.

José Vicente Pérez Pardo Alicante Miércoles, 15 de octubre 2025, 16:53 | Actualizado 17:17h. Comenta Compartir

San Vicente del Raspeig acogerá el próximo martes, 21 de octubre, la II Feria de Empleo Talento Joven organizada por la Cámara de Comercio de Alicante junto con el Ayuntamiento de la ciudad. El presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Baño, y el alcalde, Pachi Pascual, acompañado por la concejal de Empleo y Desarrollo Local, Lourdes Galiana, han anunciado este miércoles que participarán 22 empresas y organizaciones y han animado a inscribirse a todos los interesados.

Baño ha agradecido la colaboración del ayuntamiento de San Vicente con la Cámara de Comercio a través de los convenios que ambas entidades firman cada año y ha defendido «en trabajar de la mano y con todas las administraciones para la formación y el talento joven y, en este sentido, la feria es un punto más para ofrecer a la sociedad esa herramienta útil que nos está demandando que ponga en común y trabaje por la colaboración público-privada». El presidente cameral ha respaldado la fórmula de las ferias de empleo «porque es lo que las empresas necesitan y lo que nuestros jóvenes nos están demandando».

Los dos principales objetivos de las empresas que participan en este encuentro por el empleo son «asesorar a los jóvenes sobre las demandas y necesidades de las empresas para favorecer su empleabilidad y destacar en el mercado laboral y, por supuesto, ofrecer puestos de trabajo y una incorporación en la que el contratante se comprometa a tutelar a estas personas y ayudarles en el proceso de incorporación porque, si importante es encontrar trabajo, más importante es disfrutar con lo que se hace». Según Baño, este paso es fundamental también para la retención de talento.

Por su parte, el primer edil ha presentado San Vicente como «una ciudad de oportunidades con un gran potencial en la que somos testigos de primera mano de ese caldo de cultivo creado entorno a la UA y el Parque Científico en el que están creciendo tanto proyectos emprendedores, startups y profesionales con una alta cualificación, como un tejido empresarial cada vez más diversificado».

Pascual ha mantenido «la necesidad de impulsar la Feria de Empleo en este entorno, una iniciativa que comenzó en 2024 con gran ilusión, pero este año queremos dar un paso más con un partner como la Cámara de Comercio para ayudar a más personas que están ahora mismo buscando una salida laboral y a más empresas, que también buscando talento».

Con esta apuesta, el alcalde está convencido de que desde la administración se contribuirá «en el fomento de un entorno favorable para la creación de empleo, como ya se está haciendo desde diferentes concejalías de forma transversal».

Por su parte, la concejal de Empleo y Desarrollo Local ha destacado como una oportunidad la posibilidad de participar en esta nueva Feria de Empleo que comenzará el día 21 de octubre a partir de las 9 de la mañana en el Auditorio Municipal «con un amplio programa de actividades y nuevas oportunidades que esperamos que fructifiquen».

Galiana ha agradecido el impulso que ha supuesto la participación de la Cámara de Comercio en la organización de la II Feria de Empleo Talento Joven, formalizada a través de un convenio, y ha detallado que la iniciativa está especialmente dirigida a jóvenes de entre 19 y 29 años que formalicen su inscripción a través de la web de la Cámara, aunque también podrán participar en las actividades demandantes de empleo de todos los perfiles.

Programa de la jornada y empresas participantes

Los visitantes a la Feria de Empleo Talento Joven podrán recorrer diferentes stands, entre los cuales estarán el del Ayuntamiento y la Cámara de Comercio y las 22 corporaciones invitadas, como también asistir a las actividades gratuitas preparadas.

En el programa se hablará de inteligencia artificial, como tema destacado, y habrá una mesa en la que intervendrán representantes de empresas punteras de la provincia de Alicante. Además, se dedicará una ponencia al talento joven y, para terminar, se llevará a cabo un taller para ayudar a la realización de CV y dar a conocer la Bolsa de Empleo y Talento.

Por último, el presidente de la Cámara ha enumerado las empresas, organizaciones e instituciones que estarán el próximo martes en la feria: Edificaciones Alcudia, Casser, Securitas Direct, Calconut, Helados Alacant, Almendras Llopis, Clece, Cemex Operación Slu, Gruposifu, Coves Selva, Alzis, Hoteles Poseidon, Ambiquai Sanidad Ambiental, Sualver, Vectalia, Labora, Autoescuelas Leycar y Cocenfe, Aguas de Alicante, Enrólate Eventos, Carrefour Cubarres y ASR Servicios Globales.