Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La concejal de Empleo y Desarrollo Local, Lourdes Galiana; el alcalde de San Vicente, Pachi Pascual, y el presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Baño. Shootori

¿Buscas trabajo? La Feria de Empleo Talento joven de Cámara 2025 en San Vicente puede ser tu oportunidad

La feria que conecta el talento joven con las grandes empresas se celebrará el próximo martes 21 de octubre

José Vicente Pérez Pardo

José Vicente Pérez Pardo

Alicante

Miércoles, 15 de octubre 2025, 16:53

Comenta

San Vicente del Raspeig acogerá el próximo martes, 21 de octubre, la II Feria de Empleo Talento Joven organizada por la Cámara de Comercio de Alicante junto con el Ayuntamiento de la ciudad. El presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Baño, y el alcalde, Pachi Pascual, acompañado por la concejal de Empleo y Desarrollo Local, Lourdes Galiana, han anunciado este miércoles que participarán 22 empresas y organizaciones y han animado a inscribirse a todos los interesados.

Baño ha agradecido la colaboración del ayuntamiento de San Vicente con la Cámara de Comercio a través de los convenios que ambas entidades firman cada año y ha defendido «en trabajar de la mano y con todas las administraciones para la formación y el talento joven y, en este sentido, la feria es un punto más para ofrecer a la sociedad esa herramienta útil que nos está demandando que ponga en común y trabaje por la colaboración público-privada». El presidente cameral ha respaldado la fórmula de las ferias de empleo «porque es lo que las empresas necesitan y lo que nuestros jóvenes nos están demandando».

Los dos principales objetivos de las empresas que participan en este encuentro por el empleo son «asesorar a los jóvenes sobre las demandas y necesidades de las empresas para favorecer su empleabilidad y destacar en el mercado laboral y, por supuesto, ofrecer puestos de trabajo y una incorporación en la que el contratante se comprometa a tutelar a estas personas y ayudarles en el proceso de incorporación porque, si importante es encontrar trabajo, más importante es disfrutar con lo que se hace». Según Baño, este paso es fundamental también para la retención de talento.

Por su parte, el primer edil ha presentado San Vicente como «una ciudad de oportunidades con un gran potencial en la que somos testigos de primera mano de ese caldo de cultivo creado entorno a la UA y el Parque Científico en el que están creciendo tanto proyectos emprendedores, startups y profesionales con una alta cualificación, como un tejido empresarial cada vez más diversificado».

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

Pascual ha mantenido «la necesidad de impulsar la Feria de Empleo en este entorno, una iniciativa que comenzó en 2024 con gran ilusión, pero este año queremos dar un paso más con un partner como la Cámara de Comercio para ayudar a más personas que están ahora mismo buscando una salida laboral y a más empresas, que también buscando talento».

Con esta apuesta, el alcalde está convencido de que desde la administración se contribuirá «en el fomento de un entorno favorable para la creación de empleo, como ya se está haciendo desde diferentes concejalías de forma transversal».

Por su parte, la concejal de Empleo y Desarrollo Local ha destacado como una oportunidad la posibilidad de participar en esta nueva Feria de Empleo que comenzará el día 21 de octubre a partir de las 9 de la mañana en el Auditorio Municipal «con un amplio programa de actividades y nuevas oportunidades que esperamos que fructifiquen».

Galiana ha agradecido el impulso que ha supuesto la participación de la Cámara de Comercio en la organización de la II Feria de Empleo Talento Joven, formalizada a través de un convenio, y ha detallado que la iniciativa está especialmente dirigida a jóvenes de entre 19 y 29 años que formalicen su inscripción a través de la web de la Cámara, aunque también podrán participar en las actividades demandantes de empleo de todos los perfiles.

Programa de la jornada y empresas participantes

Los visitantes a la Feria de Empleo Talento Joven podrán recorrer diferentes stands, entre los cuales estarán el del Ayuntamiento y la Cámara de Comercio y las 22 corporaciones invitadas, como también asistir a las actividades gratuitas preparadas.

En el programa se hablará de inteligencia artificial, como tema destacado, y habrá una mesa en la que intervendrán representantes de empresas punteras de la provincia de Alicante. Además, se dedicará una ponencia al talento joven y, para terminar, se llevará a cabo un taller para ayudar a la realización de CV y dar a conocer la Bolsa de Empleo y Talento.

Por último, el presidente de la Cámara ha enumerado las empresas, organizaciones e instituciones que estarán el próximo martes en la feria: Edificaciones Alcudia, Casser, Securitas Direct, Calconut, Helados Alacant, Almendras Llopis, Clece, Cemex Operación Slu, Gruposifu, Coves Selva, Alzis, Hoteles Poseidon, Ambiquai Sanidad Ambiental, Sualver, Vectalia, Labora, Autoescuelas Leycar y Cocenfe, Aguas de Alicante, Enrólate Eventos, Carrefour Cubarres y ASR Servicios Globales.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven de 20 años muere arrollado por un tranvía de madrugada en El Campello
  2. 2 El llanto desconsolado de una mujer de madrugada despierta a los vecinos de un barrio de Alicante y obliga a actuar a la Policía Local
  3. 3 Ryanair anuncia una nueva ruta inédita a Alemania desde el aeropuerto de Alicante-Elche
  4. 4 Ryanair anuncia diez nuevas rutas desde el aeropuerto de Alicante-Elche para la temporada baja
  5. 5 Alicante limita los horarios del Casco Antiguo para pubs, terrazas y discotecas
  6. 6 Alicante estrenará una nueva plaza polivalente en el supereje deportivo de la Vía Parque
  7. 7 Vuelos baratos desde Alicante para visitar los mercadillos navideños más mágicos de Europa
  8. 8 Fingió ser psicólogo para violar a su compañera de piso en Alicante: la Fiscalía pide 10 años de cárcel
  9. 9 Una pareja ayuda a una persona ebria en plena calle de un municipio de Alicante y acaban detenidos al descubrir que son fugitivos
  10. 10 Lo pillan tirando escombros en un paraje de Alicante y ahora se enfrenta a la multa más alta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante ¿Buscas trabajo? La Feria de Empleo Talento joven de Cámara 2025 en San Vicente puede ser tu oportunidad

¿Buscas trabajo? La Feria de Empleo Talento joven de Cámara 2025 en San Vicente puede ser tu oportunidad