Bollywood se fija en Alicante para rodar sus películas: de la Ciudad de la Luz al 'skyline' de Benidorm Cuatro productoras de la India visitarán distintos enclaves de la Comunitat y la provincia, entre ellos los estudios de Aguamarga | A ellas se les suman otras empresas audiovisuales de Brasil y Emiratos Árabes

Óscar Bartual Bardisa Alicante Lunes, 27 de octubre 2025, 12:43 Comenta Compartir

La conselleria de Innovación ha programado esta semana una misión internacional para dar a conocer la provincia de Alicante y el resto de al Comunitat a cuatro productoras cinematográficas de Bollywood. Se trata de una misión internacional en el que estas empresas de la India, junto con otras de Brasil y Emiratos Árabes, visitarán los principales enclaves cinematográficos del territorio, terminando con una visita a los estudios de Ciudad de la Luz.

Así, este lunes la directora general de Emprendimiento e Internacionalización, Ester Olivas, ha dado la bienvenida a las productoras, que desarrollarán una intensa agenda de trabajo hasta finales de semana, con encuentros 'b2b' y con visitas a emplazamientos. «Las productoras invitadas van a tener la oportunidad de desarrollar encuentros con empresas locales, con el objetivo de acercar oportunidades para la realización de proyectos conjuntos», ha detallado Olivas.

Las productoras indias que participan en esta acción son Emmay Entertainment, Eros International, la Fabrique de Films y Shoot in Site/Excel Entertainment. Esta última es una de las cinco grandes productoras de Bollywood. A ellas se les suman otras empresas cinematográficas que participan en la visita, como son Arab Center Cinema y Mad Solutions, ambas de Emiratos Árabes; y Bionica Filmes, Maria Farinha Filmes y O2 Filmes, de Brasil.

Las productoras visitarán enclaves alicantinos como el jardín de Albarda, en Pedreguer, o el 'skyline' de Benidorm. También conocerán otras localizaciones con tours guiados por la Ciudad de las Artes y las Ciencias, el centro históricod e València y distintos sitios de Xàtiva, Cotalba y Gandía. «La intención es que contemplen nuestro territorio como emplazamiento para futuros proyectos», explica la directora general de Internacionalización.

La agenda de trabajo finalizará con una visita a la Ciudad de la Luz, un complejo ubicado en Aguamarga que ha acogido la grabación de superproducciones como 'Lo imposible' o 'Venom 3'. «Se trata de un complejo que cuenta con servicios avanzados de producción audiovisual y que incorpora todos los medios e instalaciones necesarias para el desarrollo de las producciones cinematográficas y audiovisuales en todas sus fases», reseña Olivas.

La directora general de Internacionalización resalta que la acción se enmarca «en nuestro compromiso con la internacionalización de los sectores culturales de la Comunitat». Par Olivas el hecho de »tener la posibilidad de mostrar su potencial a interesantes productores internacionales es una oportunidad muy bien valorada por nuestras empresas».

En esta misión, Ivace+i Internacional cuenta con la colaboración de entidades como el Consorci de Museos de la Comunitat Valenciana, Film Valencia, Costa Blanca Film Comission, Valencia Film Office, el Institut Valencià de Cultura (IVC), el Ayuntamiento de Alicante y Ciudad de la Luz.