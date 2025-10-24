La provincia de Alicante rebasa los 900.000 empleos y bate el récord histórico de ocupados El tercer trimestre acaba con la creación de 33.000 pestos de trabajo| La tasa de paro cae hasta el 12,05%

Óscar Bartual Bardisa Alicante Viernes, 24 de octubre 2025, 10:59 Comenta Compartir

El empleo en la provincia vuelve a crecer con el cierre del tercer trimestre. Como es habitual el verano impulsa el empleo y el territorio registra su segundo trimestre consecutivo de crecimiento, aunque esta vez lo hace con cifras nunca antes vistas.

Los meses fuertes de la temporada alta (julio, agosto y septiembre) han disaparado la cifra de ocupados en Alicante hasta cifras nunca antes vistas. Con 33.000 personas trabajando más que en el segundo trimestre del 2025, la provincia ha rebasado las 900.000 personas empleadas.

Según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE), el tercer trimestre del año se ha cerrado con 904.800 personas ocupadas, 33.500 más que en el segundo trimestre y casi 68.000 más que en el mismo periodo de hace un año. Se trata de la cifra más alta de la serie histórica del INE.

Por sectores, los servicios son el que más crece, con 673.600 ocupados, casi 30.000 más que el anterior trimestre. Este sector aglutina a un 75% de todos los trabajadores de la provincia. La industria también crece, ligeramente, en 4.000 ocupados, mientras que la construcción lo hace en 3.700 personas, llegando a los 82.000 ocupados. Tan solo la agricultura es el único sector en el que cae el empleo, pasando de 25.600 del segundo trimestre a los 20.900 actuales.

En cuanto a la tasa de paro, esta cae hasta el 12,05% gracias al desplome de la cifra en las mujeres, donde pasa del 15,09% al 13,61% de este tercer trimestre, por el 10,74% de tasa de paro que registraron los hombres entre julio y septiembre. En total el número de parados en el tercer trimestre del año se situó en casi 124.000 personas.

Se trata de la tasa de paro más baja de los últimos dos años. Hay que remontarse al tercer trimestre del 2023 para ver una cifra por debajo del 12%, según los registros del INE.