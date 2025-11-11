Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Urgente El Low Festival cambia de playa y Torrevieja será su nueva casa
Una de las últimas ediciones del Low Festival en Benidorm. PB

El Low Festival cambia de playa y Torrevieja será su nueva casa

El certamen se muda a la Vega Baja tras casi 15 años en Benidorm debido a que las condiciones económicas para su celebración en la Ciudad Deportiva «son inviables»

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Martes, 11 de noviembre 2025, 10:22

A punto de celebrarse las bodas de cristal entre el Low Festival y la ciudad de Benidorm, el evento ha decidido cambiar de rumbo y de ciudad. Su próxima edición se celebrará en Torrevieja, según ha anunciado la dirección del certamen este martes.

El Low Festival inicia así una nueva era tras casi 15 años de vida. Lo hace, según explicaron el viernes, por cuestiones de viabilidad económica, ya que las condiciones para su continuidad en la Ciudad Deportiva de Benidorm se escapan.

Desde la promotora del Low Festival apuntaron también a la falta de acuerdo para renovar el convenio de colaboración vigente entre el Ayuntamiento y la nueva adjudicataria del recinto.

Por todo ello, el festival cambia de playa y se trasladará de la Marina Baixa a la Vega Baja, con el Mediterráneo de Torrevieja de fondo. Eso sí, el espírtu del Low Festival se mantendrá, al igual que sus días: 31 de julio, 1 y 2 de agosto.

En actualización

Esta es una noticia de última hora y estamos trabajando para ampliar la información. Sigue toda la actualidad en todoalicante.es

