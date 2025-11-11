El Low Festival cambia de playa y Torrevieja será su nueva casa El certamen se muda a la Vega Baja tras casi 15 años en Benidorm debido a que las condiciones económicas para su celebración en la Ciudad Deportiva «son inviables»

A punto de celebrarse las bodas de cristal entre el Low Festival y la ciudad de Benidorm, el evento ha decidido cambiar de rumbo y de ciudad. Su próxima edición se celebrará en Torrevieja, según ha anunciado la dirección del certamen este martes.

El Low Festival inicia así una nueva era tras casi 15 años de vida. Lo hace, según explicaron el viernes, por cuestiones de viabilidad económica, ya que las condiciones para su continuidad en la Ciudad Deportiva de Benidorm se escapan.

Desde la promotora del Low Festival apuntaron también a la falta de acuerdo para renovar el convenio de colaboración vigente entre el Ayuntamiento y la nueva adjudicataria del recinto.

Por todo ello, el festival cambia de playa y se trasladará de la Marina Baixa a la Vega Baja, con el Mediterráneo de Torrevieja de fondo. Eso sí, el espírtu del Low Festival se mantendrá, al igual que sus días: 31 de julio, 1 y 2 de agosto.

