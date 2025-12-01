Alicante estrena su mayor hub de recarga eléctrica para coches: 14 puntos en pleno centro Iberdrola | bp pulse refuerza su presencia en la provincia, donde ya cuenta 100 puntos

M.H. Alicante Lunes, 1 de diciembre 2025, 16:22 Comenta Compartir

Iberdrola | bp pulse ha puesto en marcha el mayor hub de recarga eléctrica del centro de Alicante, en el parking subterráneo de la avenida de la Estación -titularidad de la GVA (EVHA) y gestionado por Vectalia- frente a la Diputación y junto a la estación de Renfe y la futura estación intermodal, que integrará también servicios de autobuses y tranvía.

La nueva instalación cuenta con 14 puntos de recarga, repartidos entre 4 ultrarrápidos (150 kW), 6 rápidos (50 kW) y 4 semirrápidos (22 kW). Todos los puntos están alimentados con energía 100% renovable. La ubicación, en un entorno céntrico y bien conectado, responde a la estrategia de Iberdrola | bp pulse de ofrecer soluciones de recarga que se adapten a las distintas necesidades de los usuarios, tanto particulares como profesionales. Además, el entorno cuenta con una amplia oferta comercial y de restauración que mejora la experiencia de carga.

Con esta inauguración, la energética refuerza su presencia en la Comunitat Valenciana, donde ya cuenta con 229 puntos de recarga, 100 de ellos en la provincia de Alicante.

El director general de Iberdrola | bp pulse, Pablo Irles, ha manifestado que apuestan por hubs de recarga que no solo ofrezcan velocidad de recarga, sino también «conveniencia para los usuarios». «Esta ubicación, en el corazón de Alicante y con conexión directa a la futura estación intermodal, representa un modelo de movilidad eléctrica urbana al que queremos contribuir de forma activa. La colaboración con Vectalia, un socio con profundo arraigo local, es un paso más en nuestra hoja de ruta para garantizar que todas las personas tengan acceso a una recarga pública eficiente y sostenible», ha añadido.

Por su parte, el presidente y consejero delegado de Vectalia, Antonio Arias Paredes ha destacado que el proyecto refuerza el compromiso de la mercantil con una movilidad urbana «más eficiente, sostenible y adaptada a las nuevas necesidades de los ciudadanos». Para Vectalia, impulsar junto a Iberdrola | bp pulse un hub de estas características en una ubicación tan estratégica como la Avenida de la Estación representa una apuesta clara por transformar la forma en que nos movemos por la ciudad, aportando soluciones tecnológicas que mejoran la calidad de vida y el entorno.

Más imágenes de la inauguración del hub de recarga eléctrica. Shootori

Con esta nueva infraestructura, Iberdrola | bp pulse da un paso más en su objetivo de liderar la transición hacia una movilidad eléctrica sostenible en España, facilitando el acceso a una red pública de carga ultrarrápida con energía 100% renovable. La colaboración con actores clave del ámbito local permite avanzar en un despliegue eficiente y capilar de infraestructuras, como demuestra este nuevo hub en Alicante, ejemplo del papel fundamental que desempeña la colaboración público-privada en la descarbonización del transporte urbano.

El acto ha contado con la presencia de Sebastián Fernández, secretario autonómico de Vivienda de la Generalitat; Carlos de Juan, concejal de Transportes del Ayuntamiento de Alicante; Antonio Arias Paredes, consejero delegado y presidente de Vectalia, y Pablo Pirles, director general de Iberdrola I bp pulse. Con esta inauguración, Iberdrola | bp pulse refuerza su presencia en la Comunitat Valenciana, donde ya cuenta con 229 puntos de recarga, 100 de ellos en la provincia de Alicante.

Vectalia es un grupo empresarial familiar 100% alicantino con más de 100 años de historia. Nacido en el ámbito del transporte de viajeros, hoy cuenta con una plantilla que supera los 6.000 empleados y opera en sectores como la gestión de la movilidad, redes de transporte urbanas, interurbanas y discrecionales, estaciones de autobuses, aparcamientos regulados en superficie y aparcamientos subterráneos, servicios municipales de grúas, reparto ecosostenible de última milla, limpieza y mantenimiento especializado ferroviario, seguridad privada y servicios auxiliares para empresas e instituciones.

Temas

Iberdrola

Renfe