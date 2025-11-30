Atropello y fuga a un hombre en patinete en la avenida de Novelda de Alicante Los servicios sanitarios pudieron estabilizar a la víctima y trasladarla al hospital

Todo Alicante Alicante Domingo, 30 de noviembre 2025, 16:16 Comenta Compartir

El atropello de un patinete eléctrico en la avenida Novelda de Alicante se ha saldado en la madrugada del sábado al domingo con un hombre de 27 años herido y trasladado a un centro hospitalario, según han indicado fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El accidente ha ocurrido a las 00.30 horas de la madrugada y hasta el lugar se ha desplazado una unidad del SAMU y una unidad SVB.

El equipo médico del SAMU ha asistido a un hombre de 27 años por traumatismo craneoencefálico. Tras estabilizarle, ha sido trasladado al Hospital General Doctor Balmis de Alicante en la ambulancia de soporte vital avanzado.