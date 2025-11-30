Atropello y fuga a un hombre en patinete en la avenida de Novelda de Alicante
Los servicios sanitarios pudieron estabilizar a la víctima y trasladarla al hospital
Alicante
Domingo, 30 de noviembre 2025, 16:16
El atropello de un patinete eléctrico en la avenida Novelda de Alicante se ha saldado en la madrugada del sábado al domingo con un hombre de 27 años herido y trasladado a un centro hospitalario, según han indicado fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).
El accidente ha ocurrido a las 00.30 horas de la madrugada y hasta el lugar se ha desplazado una unidad del SAMU y una unidad SVB.
El equipo médico del SAMU ha asistido a un hombre de 27 años por traumatismo craneoencefálico. Tras estabilizarle, ha sido trasladado al Hospital General Doctor Balmis de Alicante en la ambulancia de soporte vital avanzado.