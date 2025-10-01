Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Asistentes a la primera edición del Congreso Internacional de Diseño. T. A.

Alicante se convierte en la capital para la innovación, la creatividad y la legalidad

La Cámara de Comercio reúne en eI II Congreso de Protección del Diseño a líderes empresariales, profesionales del diseño y juristas que debatirán sobre cómo proteger y potenciar la innovación

T. A. M.

Alicante

Miércoles, 1 de octubre 2025, 13:57

Alicante se convierte esta semana en el punto de encuentro internacional para la innovación, la creatividady la legalidad con la celebración del II Congreso de Protección del Diseño, que organiza la Cámara de Comercio en el salón de actos del Distrito Digital del Puerto.

Las sesiones, previstas para este jueves y viernes (2 y 3 de octubre), dejan patente la necesidad de una alianza estratégica entre el diseño, la empresa y el derecho, por lo que se darán cita empresarios de la provincia como Jesús Navarro (Carmencita), Vicent García (Vigar) y Luis Chico de Guzmán.

El presidente de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante y Tribunal de Marcas UE y de Diseños UE, Enrique García Chamón; Pilar Montero García-Noblejas, catedrática de Derecho Mercantil de la UA y directora del Máster en Propiedad Intelectual e Innovación Digital de la Universidad de Alicante, Magister Lvcentinvs y Alfonso, jefe de equipo, Servicio de Examen Colaborativo de Diseños de la Euipo. Además del ilustrador Javier Jaén, entre otros muchos ponentes.

A lo largo de las dos jornadas, se abordarán temas de gran actualidad como la protección legal del diseño, que se ha convertido en un activo estratégico, la IA y la piratería, el caso Dofemel, el diseño artesanal e industria cultural y el diseño como pilar del negocio.

Asi, el congreso se ha organizado con una finalidad: explorar en profundidad esta nueva realidad del diseño como un valor cada día más importante. Para ello se ha reunido a líderes empresariales, profesionales del diseño y juristas que puedan debatir cómo proteger y potenciar la innovación.

La apertura del congreso contará con la participación del presidente de la Cámara de Alicante, Carlos Baño; el secretario autonómico de Industria, Felipe Carrasco; la concejala de Turismo del Ayuntamiento de Alicante, Ana Poquet; el director ejecutivo de la Euipo, Joao Negrao, y la jefa del Área de Utilidad y Diseños de la OEPM, Alicia Colomer.

