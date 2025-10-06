Accionistas de la alicantina Finetwork se oponen a que Vodafone España tome el control de la empresa Consideran que la valoración de la compañía y el canje de deuda por acciones debe ser revisada o estimada por «alguien independiente»

Un grupo mayoritario de los accionistas actuales de Finetwork tiene intención de recurrir la toma del control de la compañía por parte de Vodafone España, una medida que se contempla en el plan de reestructuración planteado por la teleco propiedad de Zegona a raíz de los impagos acumulados por la compañía alicantina, según han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras de la situación.

El grupo de propietarios que prevé recurrir la absorción de Finetwork considera que la valoración de la compañía y, por tanto, el canje de deuda por acciones, debe ser revisada o estimada por «alguien independiente», así como el importe de la deuda reclamable.

En ese sentido, el accionariado de Finetwork en la actualidad está compuesto por el presidente y fundador de la compañía, Pascual Pérez, que tiene algo menos del 50%, seguido del 'family office' Kai Capital --que hace poco más de un año inyectó 20 millones en la empresa-- y un grupo de minoritarios con participaciones más pequeñas.

En relación con las intenciones del grupo de accionistas de Finetwork, desde Vodafone España afirman que están «tranquilos» debido a que, según argumentan, han seguido todos los procedimientos judiciales y legales establecidos y a que la teleco alicantina está en su derecho de recurrir.

Cabe recordar que a comienzos del pasado septiembre el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Alicante respaldó el plan de reestructuración planteado por Vodafone España para Finetwork a raíz de los impagos acumulados por esta última, una decisión que supone que la teleco propiedad de la firma de inversión británica Zegona acabará tomando el control de la operadora alicantina.

La decisión judicial recoge que el plan de reestructuración propuesto por Vodafone España incluye varias medidas estructurales que afectan tanto a la composición como al capital de Wewi Mobile, la matriz de Finetwork.

En esa línea, destacan sobre todo dos medidas, una de ellas encaminada a un aumento de capital social mediante la compensación de créditos por un importe de 50 millones de euros y destinado a capitalizar parte de la deuda que Finetwork tiene con Vodafone (con la emisión de nuevas participaciones a favor de esta última).

La segunda es la remoción del órgano de administración actual de Wewi Mobile y el nombramiento de un nuevo consejo de administración de tres miembros designado por Vodafone una vez que se ejecute el aumento de capital.

A ello se suma que el plan de Vodafone contempla una línea de financiación adicional máxima de 20 millones de euros.

La resolución del juzgado también subraya que la «cuestión más controvertida» del plan es la relativa a las cláusulas suspensivas y a las autorizaciones administrativas, en concreto, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y de la Junta de Inversiones Exteriores (debido a que Zegona es una firma británica y Vodafone opera en un sector estratégico como es el de las telecomunicaciones).

En ese sentido, la efectividad de medidas como la reestructuración societaria, la capitalización de créditos y la toma de control por parte de Vodafone está supeditada a la obtención del visto bueno de la CNMC y de la Junta de Inversiones Exteriores antes del 31 de diciembre de este año.

Por un lado, Vodafone ya ha conseguido la autorización de la Junta de Inversiones Exteriores, mientras que la CNMC ya está analizando la operación y el proceso se encuentra en primera fase.

En caso de que finalmente Vodafone España tome el control de Finetwork --que cuenta con alrededor de un millón de servicios activos--, existen dos posibilidades, que la integre en su operativa o que la venda.

Acerca de esta última opción, cabe recordar que a comienzos del pasado julio el fondo español Asterion Industrial Partners manifestó su interés en adquirir la teleco alicantina, tal y como trasladó Finetwork a su plantilla en un comunicado interno.

Impagos acumulados

La batalla judicial entre Finetwork y Vodafone arrancó a mediados del pasado mayo, cuando la teleco controlada por Zegona inició acciones legales contra la operadora alicantina debido a los impagos que acumulaba esta última en el marco de los distintos contratos que mantienen ambas compañías.

De hecho, a finales de mayo de 2024 Vodafone España cerró un nuevo acuerdo de acceso mayorista a su red con Finetwork para los siguientes 10 años después de que el anterior expirase y se prorrogase durante un par de meses.

Las negociaciones para la renovación de ese contrato se alargaron más de lo previsto (en torno a cinco meses) e incluyó una quita de deuda ligada al anterior de alrededor de 40 millones de euros y vinculada al establecimiento de un nuevo calendario de pagos.

Asimismo, cabe recordar que el nuevo contrato mayorista, con el que Finetwork dejó de ser un revendedor de Vodafone y pasó a ser un operador móvil virtual, supuso la migración de 1,2 millones de líneas móviles y fijas de Vodafone España a Finetwork.

De hecho, esta migración ha situado a Finetwork como el quinto operador de telefonía móvil más importante del país tras desplazar del último lugar del 'top 5' a Aire Networks, según los últimos datos de la CNMC.

Sin CEO desde finales de 2024

Por otro lado, Finetwork no tiene consejero delegado desde que el pasado 31 de diciembre se anunciase la salida de Óscar Vilda, que poco después se incorporó a Dazn como CEO para España y Portugal.

Desde entonces la compañía ha estado dirigida por un 'comité de transición' integrado por el fundador y presidente de la marca, Pascual Pérez, y los directores de Negocio y Tecnología, Manuel Hernández y Carlos Valero, respectivamente.

Otro cambio significativo en la empresa desde entonces es el incremento de la presencia de Kai Capital en su accionariado tras titulizar un préstamo de 10 millones de euros rubricado en el verano de 2024.