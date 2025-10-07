El Masters de China, otra experiencia inolvidable para la alicantina Charo Esquiva La jugadora de Bigastro se medirá con las ocho mejores jugadoras del mundo en Chengdú

T. A. Alicante Martes, 7 de octubre 2025, 15:57 Comenta Compartir

La alicantina Charo Esquiva se ha clasificado para disputar el Masters júnior 2025 ITF World Tennis Tour Junior Finals que reunirá a los ocho mejores jugadores del mundo de categoría Sub'18, del 22 al 26 de este mes de octubre en la ciudad china de Chengdú.

La competición cuenta con el mismo formato que las finales de la ATP y de la WTA: una primera ronda round robin con dos grupos de cuatro jugadores cada uno, y unas posteriores semifinales y final donde acceden los dos primeros de cada grupo.

Esquiva cuenta con dos triunfos esta temporada en los ITF J300 de Villena y Beaulieu-sur-Mer (Francia), además de proclamarse Subcampeona de Europa Júnior y ser finalista en el ITF J200 de Benicarló.

Recientemente ha firmado un brillante puesto de cuartofinalista en el torneo júnior del US Open, que se sumaba a los octavos de final alcanzados en Roland Garros y Wimbledon. También lideró la selección española Sub'18 que se proclamó Subcampeona de Europa en la Copa de SM La Reina/Soisbault.

Por su parte, el valenciano Andrés Santamarta, actual número tres del ranking mundial, partirá como segundo cabeza de serie de la competición después de un año en el que ha ganado de los prestigiosos torneos internacionales ITF J500 Banana Bowl de Gaspar (Brasil) y Offenbach (Alemania), convirtiéndose en el primer español en ganar más de un título de esta categoría.

También ha sido octavofinalista en los torneos júnior de Roland Garros y US Open, además de ganar a finales del pasado año la prestigiosa Junior Orange Bowl en Plantation (USA). Estos resultaros le llevaron a ostentar el número uno mundial júnior en el mes de junio.

Con Santamarta y Esquiva son ya seis los españoles que hayan disputado el Másters júniors de la ITF. El último en hacerlo fue Rafael Jódar, finalista en la edición del pasado año. Anteriormente, lo jugaron Álvaro López San Martín en 2016, y Jaume Antoni Munar y Aliona Bolsova en la primera edición de 2015.