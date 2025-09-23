Charo Esquiva apunta a China tras ser subcampeona de Europa La tenista de Bigastro cayó en la final frente a la alemana Taraba Wallberg en un igualado marcador de 6-4 y 7-6

La alicantina Charo Esquiva se ha proclamado subcampeona de Europa de categoría júnior en la ciudad austriaca de Oberpullendorf, donde la pareja formada por el balear Xavi Palomar y el valenciano Sergio Planella se ha colgado también la medalla de plata en dobles. En una final que reunía a las dos principales favoritas del cuadro, Charo Esquiva se ha visto superado por la alemana Nellie Taraba Wallberg en un igualado marcador de 6-4 7-6(2).

La de Bigastro ya se había proclamado este año Subcampeona de Europa en la «Copa de SM La Reina/Soisbault» con la selección española, además de ganar los torneos internacionales ITF J300 de Villena y Beaulieu-sur-Mer (Francia), y ser finalista en el ITF J200 de Benicarló.

A este Campeonato de Europa llegaba tras firmar un meritorio puesto de cuartofinalista en el torneo júnior del US Open, en una temporada en la que también ha sido octavofinalista en Roland Garros y Wimbledon. Esquiva se convierte en la décima española en alcanzar la final femenina del Europeo Sub'18 individual, la última en hacerlo fue la madrileña Marta Soriano, subcampeona en 2022. El próximo reto de la alicantina será en un torneo en China en el que participan las mejores juniors del mundo.

Por su parte, la pareja formada por Xavi Palomar y Sergio Planella ha tenido que conformarse también con la medalla de plata al verse superada en la final por los italianos Raffaele Ciurnelli y Matteo Gribaldo 7-5 6-1.

Planella se despidió del cuadro individual en octavos de final, mientras que Xavi Palomar y la grancanaria Gabriela Paun lo hacían en segunda ronda. En dobles femenino, Esquiva y Paun alcanzaron los cuartos de final.

Esta semana se celebra el Campeonatos de Europa de categoría Sub'16 en la ciudad italiana de Parma, en el que participarán los baleares Mireia Sagristà y Toni Escarda, la grancanaria Lucía Rodríguez Domínguez y el valenciano Alejandro Hernández Ramada.

