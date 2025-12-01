Roi Sánchez: «Hay que pedir perdón porque estuvimos horribles»

T. A. Alicante Lunes, 1 de diciembre 2025, 15:38 Comenta Compartir

La derrota del Horneo EÓN Alicante en Ciudad Real ante Caserío ha escocido mucho en el club y el técnico Roi Sánchez ha sido el encargado de dar voz al enfado por la mala imagen ofrecida ante un rival directo por la permanencia: «Toca pedir perdón, estuvimos horribles, fue un día negro y un partido sobre el que debemos corregir muchas cosas. Hay veces que los marcadores se maquillan pero en Ciudad Real no fue el caso, la diferencia de diez goles fue real y pudo ser mayor, realmente nos pasaron por encima y espero que este partido nos valga para el futuro».

El entrenador vigués del Horneo EÓN Alicante quiere pasar página cuanto antes y volver a la senda de los triunfos en el Pitiu Rochel: «El de Ciudad Real era un partido muy importante para nosotros y ahora Caserío nos saca tres puntos y probablemente el golaverage, pero hay que pasar página y corregir errores. El próximo viernes recibimos a Puente Genil en casa (20:30 horas) y tenemos que dar otra imagen si queremos llevarnos la victoria».

En la misma línea, el jugador del equipo alicantino Augusto Moreno tampoco se mordió la lengua: «Ciudad Real fue mejor en todas las facetas del juego, no estuvimos a la altura del partido y hay que mejorar todo lo que hemos hecho mal... Si no nos dejamos la vida en cada partido lo vamos a pasar muy mal esta temporada, en esta categoría hay que trabajar todos los partidos, sobre todo un equipo recién ascendido como nosotros».

CASERÍO CIUDAD REAL (33): Santiago Giovagnola, Sergi Mach (9), Juan Lumbreras (1), Alonso Moreno (1), Víctor Morales, Daniel Palomeque (1), Adrián Trancón, Ángel Pérez, Sergio López (5), Sergio Sánchez, Omar Sherif (4), Sergio Casares (1), José Andrés Torres (6)

HORNEO EÓN ALICANTE (23): Flavio Wick, Iván Montoya (4), Javier Borragán, Borja Méndez (1), Pepe Oliver, Ander Torriko (9), Fabio Teixeir, Roberto Domench, Augusto Moreno, Lautaro Robledo, Eduardo Escobedo (3), Xabier Barreto (2), James Parker (1), Javi Rodríguez, Aaron Gutiérrez (3), Darko Dimitrievski.