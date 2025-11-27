Roi Sánchez avisa: «El partido de Ciudad Real está marcado en rojo para el EÓN» «El equipo no está jugando como a mi me gustaría, pero el objetivo de aquí a Navidad es sumar el máximo de puntos posibles», admite el técnico

Lucas V. Belmar Alicante Jueves, 27 de noviembre 2025, 12:06 Comenta Compartir

El técnico del Horneo EÓN Alicante, Roi Sánchez, admite que el choque de este sábado en Ciudad Real tiene especial importancia al medirse a un rival directo por la permanencia en una categoría tan dura como la ASOBAL y a la que tanto cuesta ascender.

«Es un partido marcado en rojo, no lo puedo negar. Nos enfrentamos dos recién ascendidos y lo más lógico es que seamos rivales directos toda la temporada, aunque también creo que es destacable que los dos estemos ahora fuera de los puestos de descenso», ha valorado Sánchez este jueves.

El técnico vigués ha reconocido que el margen de mejora del Horneo EÓN Alicante es aún muy grande pese a las dos victorias conseguidas desde su llegada al banquillo en sustitución de Fernando Latorre. «Yo me considero un recién llegado, hay muchas cosas que no están funcionando como a mí me gustaría, pero es que tampoco tenemos tiempo de trabajarlas, ya lo haremos cuando llegue el parón de Navidad y tengamos varias semanas en enero para ello. El objetivo ahora es sumar el máximo numero de puntos posibles hasta que llegue ese parón sea como sea», ha admitido.

Roi Sánchez ha advertido de la dificultad de salir airoso de una pista histórica como la de Ciudad Real. «En el Quijote Arena están metiendo unas 3.500 personas de media, así que habrá un ambientazo. Ciudad Real es un equipo muy difícil de contrarrestar porque hace cosas que no hacen otros equipos... son una plantilla muy cohesionada, algunos jugadores han protagonizado un doble ascenso, que tiene un mérito tremendo, llevan jugando muchos años juntos y son rocosas. Pero nosotros vamos con mucha ilusión y sabiendo que si somos sólidos en defensa tenemos nuestras opciones de puntuar», ha afirmado el entrenador el del Horneo EÓN Alicante.

El técnico vigués ha calificado el partido de este sábado como «muy importante», pero también le ha quitado dramatismo. «Quedan 20 partidos por delante, que es un mundo. Nosotros tenemos que crecer mucho aún, hacer muchas cosas mejor para poder estar tranquilos, pero como la competición no espera a nadie, vamos a Ciudad Real con el cuchillo entre los dientes y toda la ilusión del mundo para traernos puntos», ha concluido Roi Sánchez.

Temas

Ciudad Real