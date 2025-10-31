Roi Sánchez apunta al banquillo del EÓN Alicante El técnico vigués dirigió dos años al San Pablo Burgos y es el candidato que más gusta para reemplazar a Fernando Latorre

El vigués Roi Sánchez, de 41 años, es uno de los mejor colocados para sustituir a Fernando Latorre como entrenador del Horneo EÓN Alicante, equipo que cierra la clasificación de la Asobal con una victoria y seis derrotas, mismos guarismos que el BM Guadalajara.

Roi Sánchez dirigió las dos últimas temporadas al San Pablo Burgos y también estuvo al frente del filial del Barcelona y del Stuttgart alemán, entre otros equipos. El gallego está muy bien situado en la nómina de futuribles técnicos del Horneo EÓN Alicante, pero no es el único. Hasta el momento, el club no ha hecho oficial ningún nombramiento, aprovechando que este fin de semana hay parón por los compromisos internacionales de las selecciones.

A través de un comunicado, el club alicantino agradeció «la profesionalidad, labor y entrega de Fernando Latorre desde que llegó al banquillo en la temporada 23-24». En especial, mencionan la consecución del ansiado ascenso a la Asobal el pasado 16 de mayo de 2025 en Burgos, «por lo que su nombre siempre irá ligado a nuestro club».

Todo parece indicar que el cambio en el banquillo no será el único que se produzca, ya que la errática dinámica de resultados y juego en este tramo inicial de Liga ha servido para detectar carencias en la plantilla que se solventarán en forma de fichajes, aunque no está decidido cuántos serán.

Por otro lado, y con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, el Horneo EÓN Hispanitas de balonmano inclusivo, participó en las II Jornadas para la promoción de la Salud Mental y el Bienestar Emocional en el Ámbito Rural que se celebró en Castielfabib (Rincón de Ademuz).

Dentro de este marco, la organización preparó un encuentro amistoso entre el Club Balonmano Mislata y el Horneo EÓN Hispanitas de balonmano inclusivo con el fin de impulsar el empleo inclusivo y la salud comunitaria como recurso terapéutico.

Esta actividad se suma a las ya realizadas por el equipo de balonmano inclusivo, y las que tiene programadas hasta final de temporada, con el objetivo de promover el balonmano y la inclusividad en la sociedad, tanto alicantina como de la región.

