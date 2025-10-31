Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del último partido del EÓN Horneo Alicante en el Pitiu Rochel. T. A.

Roi Sánchez apunta al banquillo del EÓN Alicante

El técnico vigués dirigió dos años al San Pablo Burgos y es el candidato que más gusta para reemplazar a Fernando Latorre

T. A.

Alicante

Viernes, 31 de octubre 2025, 16:06

Comenta

El vigués Roi Sánchez, de 41 años, es uno de los mejor colocados para sustituir a Fernando Latorre como entrenador del Horneo EÓN Alicante, equipo que cierra la clasificación de la Asobal con una victoria y seis derrotas, mismos guarismos que el BM Guadalajara.

Roi Sánchez dirigió las dos últimas temporadas al San Pablo Burgos y también estuvo al frente del filial del Barcelona y del Stuttgart alemán, entre otros equipos. El gallego está muy bien situado en la nómina de futuribles técnicos del Horneo EÓN Alicante, pero no es el único. Hasta el momento, el club no ha hecho oficial ningún nombramiento, aprovechando que este fin de semana hay parón por los compromisos internacionales de las selecciones.

A través de un comunicado, el club alicantino agradeció «la profesionalidad, labor y entrega de Fernando Latorre desde que llegó al banquillo en la temporada 23-24». En especial, mencionan la consecución del ansiado ascenso a la Asobal el pasado 16 de mayo de 2025 en Burgos, «por lo que su nombre siempre irá ligado a nuestro club».

Todo parece indicar que el cambio en el banquillo no será el único que se produzca, ya que la errática dinámica de resultados y juego en este tramo inicial de Liga ha servido para detectar carencias en la plantilla que se solventarán en forma de fichajes, aunque no está decidido cuántos serán.

Por otro lado, y con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, el Horneo EÓN Hispanitas de balonmano inclusivo, participó en las II Jornadas para la promoción de la Salud Mental y el Bienestar Emocional en el Ámbito Rural que se celebró en Castielfabib (Rincón de Ademuz).

Dentro de este marco, la organización preparó un encuentro amistoso entre el Club Balonmano Mislata y el Horneo EÓN Hispanitas de balonmano inclusivo con el fin de impulsar el empleo inclusivo y la salud comunitaria como recurso terapéutico.

Esta actividad se suma a las ya realizadas por el equipo de balonmano inclusivo, y las que tiene programadas hasta final de temporada, con el objetivo de promover el balonmano y la inclusividad en la sociedad, tanto alicantina como de la región.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía investiga un presunto caso de acoso escolar a un menor de 12 años en un colegio de Alicante
  2. 2 Alicante cambia la fecha de sus mercadillos por el festivo de Todos los Santos: ¿cuándo abren?
  3. 3 Detenido a punto de coger un vuelo en Alicante tras abandonar a su hijo en un centro de menores de Donosti
  4. 4 La nueva línea circular del Tram de Alicante hacia el sur se condiciona al fin de las obras de la Estación Intermodal
  5. 5 El recibo del agua en Alicante subirá en 2026: el Pleno ratifica cambios en la tarifa
  6. 6 Las obras volverán al Postiguet para ampliar el apeadero del Tram de Alicante en la Puerta del Mar
  7. 7 La lesión de Unai Ropero queda en un susto
  8. 8 Todo lo que tienes que saber de la Fira de Tots Sants de Cocentaina 2025: aparcamiento, horarios y actos
  9. 9 Expolian un tesoro romano del mar en Alicante para ponerlo de adorno en una empresa y un jardín
  10. 10 Un robo en Alicante destapa una trama de exportación ilegal de coches de alta gama

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Roi Sánchez apunta al banquillo del EÓN Alicante

Roi Sánchez apunta al banquillo del EÓN Alicante