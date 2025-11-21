Roi avisa: «El EÓN tiene que rozar la excelencia para puntuar ante el Bidasoa» «Alicante volvió a ASOBAL para disfrutar de partidos como el de este sábado», afirma el técnico vigués

T. A. Alicante Viernes, 21 de noviembre 2025, 16:02

El Horneo EÓN Alicante recibe este sábado 21 de noviembre al IRUDEK Bidasoa Irún en el Pabellón Pitiu Rochel a las 17:30 horas. Para el técnico Roi Sánchez se trata de «un partido durísimo contra uno de los mejores de la liga». «Bidasoa es un equipo muy bien trabajado, con muchas virtudes, muy físico, así que tenemos que rozar la excelencia para poder sumar y estar preparados para recibir golpes, defender fuerte y estar rápidos», asegura el técnico gallego.

Para poder llevarse los dos puntos este sábado, confiesa que el equipo tiene que estar «bien a nivel defensivo». «En estos últimos partidos hemos dado un salto en esa faceta del juego, ahora tenemos que mantener la intensidad y saber frenar sus puntos fuertes». Precisamente, de su rival de mañana destaca «un gran disparo, pero con buenos penetradores y un pivote muy móvil difícil de defender y parar su contraataque».

En cuanto a su equipo, realza también el juego ofensivo: «nosotros en ataque tenemos recursos, nuestros jugadores tienen mucha creatividad en ese aspecto y lo están haciendo muy bien. Es clave para estar bien también en defensa».

Precisamente, esa intensidad en ambas facetas del juego es la clave para el encuentro de mañana ante el conjunto de Irún: «el camino es el que tuvimos en Granollers, cuando al estar cinco abajo logramos remontarlo. Ese es el equipo que quiero, que esa sea su identidad, un equipo que lucha y cree y si seguimos así estamos a tiempo de hacer una buena temporada».

Y es que, las dos últimas victorias, en especial la del pasado sábado en Granollers, «son un impulso grande». «Estos resultados son el reflejo del trabajo diario, el equipo entrena muy bien y con mucha alegría. Queda mucho camino por recorrer y tenemos seis puntos, así que, piano, piano...».

Por todo ello, Sánchez espera un partido bastante igualado «siendo ellos favoritos». «No creo que sea una visita cómoda para ellos, con un viaje largo y nosotros estamos en buena dinámica. Si tenemos la suerte que tuvimos en Granollers, vamos a estar ahí y pelearlo y poder brindarle a la gente una nueva victoria», reconoce.

Para terminar, Roi hace un llamamiento a la afición: «este sábado viene Bidasoa, uno de los históricos de ASOBAL, campeón de Europa y que a día de hoy compite muy bien en Europa. Alicante volvió a ASOBAL para disfrutar de partidos como el de mañana. Es una suerte poder tener en el Pitiu a un equipo que, después del Barça, es uno de los más peligrosos de la categoría. Me consta que la afición está contenta con el equipo, así que, espero que la gente responda porque les vamos a necesitar para poder ganar», concluyó el técnico del EÓN.

Temas

Asobal