El EÓN Alicante huye de la zona de descenso gracias al 'efecto Roi Sánchez' La convincente victoria en Granollers, segunda consecutiva, permite al conjunto alicantino mirar hacia arriba tras un inicio de curso preocupante

T. A. Alicante Martes, 18 de noviembre 2025, 10:40

El efecto Roi Sánchez no se ha hecho esperar en el Horneo EÓN Alicante. Toda las buenas expectativas que tenía la directiva con la llegada del técnico gallego se han cumplido y las dos victorias consecutivas, frente al Cangas y el Granollers, han permitido al equipo alicantino salir de los puestos de descenso y mirar hacia arriba. Queda un mundo por delante, pero al menos el EÓN Alicante ya afronta cada semana sin la angustia de verse metido ahí abajo y sí con el convencimiento de que es un equipo competitivo de ASOBAL al que, a buen seguro, llegarán más refuerzos.

El Horneo EÓN Alicante salió a hombros de la complicada pista de Granollers (29-31) en un partido al que no le perdió la cara en ningún momento y supo aguantar las pequeñas embestidas de su rival a pesar de llegar a ir cinco abajo.

Los alicantinos salieron con todo en un inicio de partido muy igualado con un Xabi Barreto enchufado en los primeros compases para anotar los primeros tantos. Ander y James mantuvieron al equipo por arriba en el marcador durante el primer parcial.

La segunda parte comenzó con la misma intensidad, pero con un Granollers que, más acertado de cara a portería, se puso +5 por primera vez en el partido. Resultado que llevó a Roi Sánchez a solicitar tiempo muerto para recolocar al equipo. Las pérdidas de los locales y los tantos de Fabio, desde el extremo y Javi, adentrándose entre la defensa, volvieron a meter al EÓN en el partido.

En su tramo final, el partido se convirtió en un correcalles y en un toma y daca sin un dueño claro. Con un 29-29 a falta de 46 segundos para el final Sánchez solicitó tiempo muerto y la jugada le salió perfecta. Ander y Laucha pusieron el 29-31 final para darle al EÓN más que 2 puntos.

Más que dos puntos. Más que una victoria cualquiera. Victoria de las que dan aún más alas, más confianza, más fuerza. Victoria de las que te hacen mirar hacia arriba. De las que demuestran de qué pasta está hecha este equipo ante uno de los rivales más complicados de la categoría y en una cancha en la que, hasta ahora, solo había logrado ganar el Barça.

El Horneo EÓN Alicante jugará el próximo sábado 22 de noviembre a las 17:30 horas en el Pabellón Pitiu Rochel ante el IRUDEK Bidasoa Irún.

Temas

Asobal