Los nuevos dueños del Eldense hacen un llamamiento «a todos los colombianos» de Alicante La presidenta Carolina Holguín asegura que el objetivo es llevar al Deportivo «a lo más alto»

T. A. Elda Miércoles, 8 de octubre 2025, 15:44 Comenta Compartir

La nueva presidenta del Eldense, Carolina Holguín, ha hecho un llamamiento a la comunidad colombiana residente en Elda y la provincia de Alicante porque «teniendo una presidenta colombiana, invitamos a todos los colombianos residentes en la zona a que sean también seguidores del Eldense y se unan a este proyecto».

Holguín afirmó, en el acto de presentación de la nueva propiedad del club alicantino, la intención de llevar a la entidad azulgrana «a lo más alto». La primera presidenta en la historia del club alicantino explicó que es el tercer proyecto por el que apuesta el grupo inversor internacional al que representa. «Queremos construir desde las bases que ya están construidas para seguir creciendo y llevar al Eldense a lo más alto», dijo ante los medios.

Para Holguín, la meta del grupo inversor pasa por «buscar una estabilización financiera para llegar a Segunda División» y explicó que el lema 'Fe en el destino' es «la conjugación de cuando uno hace las cosas bien y con fe para que las cosas se den porque lo estaremos haciendo bien».

En la puesta de largo de la nueva propiedad azulgrana, Holguín destacó que tenían otras posibilidades en otros países de Europa, «pero en Elda sentimos una vibración positiva para apostar por este proyecto. Tenemos la sensación de crecer en el Eldense», aseguró.

Sobre la masa accionarial que ha adquirido el fondo de inversión, la presidenta confirmó que «el grupo ha adquirido el cien por ciento de las participaciones accionariales de la sociedad. El sentimiento de pertenencia de la afición que he visto en los partidos es lo que nos ha hecho apostar por este club».

La máxima responsable también se refirió a la marcha deportiva del Eldense y comentó que ve «un equipo en construcción al que hay que dar márgenes para lograr los objetivos. Debemos trabajar todos en la misma dirección para ir por el camino que queremos».

De igual manera, Holguín insistió en que «para potenciar la cantera necesitamos disponer de campos y queremos ver como mejoramos nuestras infraestructuras para tener mayor solidez en la base y en los procesos de formación».

Temas

Colombia