Dani Holgado muestra el mensaje que lucirá en su casco. ASV

El mensaje que lucirá Dani Holgado en su casco para recordar sus orígenes

El piloto mostrará un mensaje muy especial durante el Gran Premio Moto 2 de Valencia este fin de semana

José Vicente Pérez Pardo

José Vicente Pérez Pardo

Alicante

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 11:49

El joven piloto Dani Holgado, elegido 'rookie del año' en la categoría, lucirá un mensaje muy especial en su casco durante el Gran Premio de Moto2 de Valencia, que se celebra este fin de semana. El piloto ha declarado que «va a ser todo un orgullo, ya que me habéis visto crecer en el pueblo desde muy pequeño».

Y es que el sanvicentero va a correr con todo el apoyo de su lugar de nacimiento. El Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig ha aprovechado la repercusión de Holgado para una nueva campaña promocional de ámbito nacional e internacional que posicione el municipio como ciudad deportiva de referencia. Por eso, Holgado llevará en su casco durante este fin de semana el lema 'San Vicente del Raspeig cree en ti'.

Holgado llevará el lema de San Vicente ue el próximo 14, 15 y 16 de noviembre «con muchísimas ganas y muy motivado».

El concejal responsable, Ricardo Bernabeu, ha agradecido a Holgado y a su equipo «la oportunidad que nos brindan para que el nombre del municipio sea visible en todo el mundo a través de uno de nuestros mejores embajadores y en una competición que miles de aficionados podrán seguir desde cualquier país».

El edil ha destacado que «Dani es uno de los mejores embajadores que puede tener San Vicente: humilde, trabajador y con un talento extraordinario» y ha reconocido que «llevamos meses trabajando en esta propuesta y, por fin, dentro de unos días, todos los sanvicenteros podremos vivir un momento histórico en el que nuestra ciudad estará más presente que nunca en una competición de primer nivel».

El edil ha añadido que «queremos que, cuando se vea ese casco en el circuito y en las pantallas de todo el mundo, se vea también el espíritu de un pueblo que cree en el deporte y en sus deportistas. Es una manera de transmitir quiénes somos: una ciudad que apuesta por el esfuerzo, la superación y el orgullo de pertenencia«.

Bernabeu ha apuntado que «tenemos todos los ingredientes necesarios para que San Vicente se consolide como un destino deportivo destacado en la Comunidad Valenciana y en toda España y nuestro compromiso es seguir avanzando en la promoción del municipio y el desarrollo y la mejora de nuestras infraestructuras deportivas a través de un plan que ya está en marcha».

