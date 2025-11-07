Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Nuevo pabellón deportivo 'El Sequet'. ASV

El lema de este pueblo de Alicante da nombre a su nuevo pabellón deportivo

La instalación es «resistente, humilde y, al mismo tiempo, vital y saludable»

Todo Alicante

Todo Alicante

Alicante

Viernes, 7 de noviembre 2025, 16:17

Comenta

El Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, a través de la concejalía de Deportes, presentará ante el Consejo Municipal del Deporte la propuesta de nombrar al nuevo pabellón polideportivo como 'El Sequet'.

El concejal de Deportes, Ricardo Bernabeu, ha explicado que «tras barajar diversas opciones hemos decidido apostar por la denominación de 'El Sequet' como referencia al lema característico de nuestro municipio 'Sequet però Sanet', una de las expresiones más reconocidas y queridas por la ciudadanía que rinde homenaje y representa a nuestro pueblo y hace referencia a nuestro carácter resistente, humilde y, al mismo tiempo, vital y saludable».

Desde el área municipal de Deportes se mantiene que a este nombre le acompañan valores como la singularidad y diferenciación, lo que contribuye a que se distinga de las designaciones de otros pabellones. También se ha puesto en valor su originalidad, una atribución que facilita que se recuerde e identifique la instalación tanto a nivel local como en competiciones externas. Además, se ha apostado por potenciar la marca de la ciudad de San Vicente del Raspeig, proyectando una imagen única y auténtica.

Bernabeu ha destacado también «el carácter intergeneracional de la propuesta, ya que su fácil pronunciación y la fuerte conexión con el lema de la ciudad permitirá que tenga mayor popularidad entre públicos de todas las edades, con lo que conseguiremos que el pabellón se identifique como algo propio por parte de la ciudadanía».

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

El proceso de nombramiento se divide en dos fases. En primer lugar, el área municipal de Deportes presentará la propuesta ante el Consejo Municipal del Deporte el 3 de diciembre. En caso de ser aceptada, la iniciativa se someterá a aprobación ante el pleno municipal. Ricardo Bernabeu ha invitado al consenso «en favor de una designación que nace del personal de la concejalía de Deportes y que creemos que es bastante representativa de San Vicente del Raspeig y puede ser del agrado de una amplia mayoría de la ciudadanía, por lo que confiamos en que, tanto el tejido deportivo como los representantes institucionales, respalden el nombramiento 'El Sequet' para el nuevo pabellón».

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Aemet avisa de una tormenta en Alicante durante la tarde de este viernes
  2. 2 La Policía Nacional detiene por ir bebido al conductor que ha provocado un atasco en la avenida del puerto de Alicante
  3. 3 Un policía salva la vida a un menor que iba a lanzarse al vacío en Alicante: «Sé feliz, te deseo lo mejor»
  4. 4 La Navidad ya brilla en Alicante: este municipio será el primero en encender sus luces
  5. 5 Este pequeño municipio de Alicante construirá 30 nuevas viviendas de protección oficial
  6. 6 Cortes de tráfico y desvío de autobuses este domingo en Alicante por la Gran Carrera del Mediterráneo
  7. 7 La Aemet activa la alerta amarilla en varios municipios de Alicante: consulta la lista completa
  8. 8 El Low Festival se va de Benidorm y busca nueva ciudad en Alicante para celebrar su próxima edición
  9. 9 La gripe empieza su escalada: los contagios se cuadruplican en una semana en Alicante
  10. 10 El Hércules quiere que Puch debute la semana que viene y Nico vuelve al grupo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante El lema de este pueblo de Alicante da nombre a su nuevo pabellón deportivo

El lema de este pueblo de Alicante da nombre a su nuevo pabellón deportivo