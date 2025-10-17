Latorre: «El EÓN está sufriendo la realidad de la ASOBAL» «Las derrotas nos está poniendo en nuestro sitio y sólo queda pelear más y trabajar mejor», afirma el técnico antes de recibir este sábado al Valladolid

T. A. Alicante Viernes, 17 de octubre 2025, 15:57 Comenta Compartir

El Horneo EÓN Alicante vuelve a jugar en casa tras dos salidas consecutivas para recibir en el Pabellón Pitiu Rochel al Recoletas Atlético Valladolid, en el partido correspondiente a la sexta jornada de la Liga ASOBAL (17:30h), este sábado, 18 de octubre.

Para Fernando Latorre se trata de «un histórico con un gran grupo y un equipo llamado a estar entre los seis, siete primeros de la categoría». «Valladolid corre mucho, con acciones muy directas basadas en sus pivotes, que juega con las dos defensas 5-1, 6-0 muy claras y con una grandísima portería con dos porteros que están a un nivel tremendo. Esa será una de las claves: que su portería no esté al nivel que está», explica el técnico alicantino.

Para conseguir los dos puntos «solo queda trabajar, luchar y preparar el partido como hemos hecho, de la mejor manera posible» y asegura que hay «muchas ganas» de conseguir la primera victoria. «Está costando, pero la realidad de la liga la estamos sufriendo en nuestras carnes. Llegaran las victorias porque el equipo es muy autocritico y somos los primeros que analizamos lo que ocurre y los primeros que queremos que las victorias lleguen cuanto antes. Nuestros rivales hasta ahora están consolidados en esta liga y requerían que nosotros estuviéramos a un nivel muy alto. Es verdad que no hemos estado al nivel que queremos y eso ha facilitado las derrotas», reconoce.

En cuanto a sus jugadores, Latorre no tiene ninguna duda. «Trabajan muy bien, duro, pero tenemos ganas de que en los partidos salga el trabajo que los chicos hacen durante la semana porque se están esforzando mucho y en los partidos nos da rabia que no se dé el nivel que se ve en los entrenamientos. Pero es producto de la inexperiencia de un equipo joven y de inexperiencia en esta categoría. Pero la realidad es que Asobal es una liga profesional y no se regala nada y ahora tenemos otro gran equipo delante. Esperamos estar a la altura», añade.

Tras tres derrotas consecutivas, Latorre se siente orgulloso de la resiliencia de sus jugadores: «Cada semana aprietas un poco más los dientes porque al no salir las cosas cada semana es un poco más exigente. La victoria nos seria justa por el trabajo que están haciendo los chicos. Ellos se reponen, se levantan y otra vez se vuelven a reponer y a levantarse».

En cuanto a los últimos resultados en la Liga ASOBAL, el técnico alicantino asegura que «las derrotas escuecen, es la realidad, a nadie le gusta perder». «Nosotros nos preparamos para ganarlos, sabemos que somos un recién ascendido con muchas caras nuevas, pero las semanas las planificamos para dar la sorpresa en el partido del fin de semana. Lo que ocurre es que el partido, te pone en tu sitio y en tu realidad».

Temas

Asobal