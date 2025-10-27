Parón y examen de conciencia para el colista EÓN Alicante El equipo de Fernando Latorre sufrió en Aranda de Duero la sexta derrota en siete partidos

Bendito parón de selecciones para el Horneo EÓN Alicante, un equipo que está pagando la novatada en la ASOBAL y que cierra la clasificación con una victoria y seis derrotas. El último traspié, sufrido en Aranda de Duero (30-26), volvió a poner en evidencia la falta de oficio de la plantilla alicantina en los momentos de la verdad.

Desde el primer momento, el EÓN se vio obligado a ir remolque de un Aranda que era más efectivo de cara a portería. Esa era la clara diferencia entre ambos equipos y lo que hacía que los locales fueran siempre arriba en el marcador.

No era, por el momento, la mejor tarde en el juego ofensivo del equipo. Reiteradas faltas en ataque, lanzamientos de siete metros que esta tarde no entraban, disparos desde los extremos que también se iban fuera.

A pesar de todo, el equipo insistía, no daba un balón por perdido y poco a poco se acercaba en el marcador, gracias, en parte, a los tantos de Aarón Gutiérrez, ahora sí, desde los siete metros, provocados, en su mayoría por Iván Montoya.

Salió con todo el Horneo EÓN Alicante en la segunda parte, capitaneado por un Eduardo Escobedo magistral que se volvió protagonista en el juego ofensivo para colocarle por primera vez arriba en el marcador con un 17-18.

Ventaja que apenas se pudo sostener durante el primer parcial de este segundo tiempo. Los locales volvieron a imponer su ley y a volver a marcharse cuatro arriba gracias a un parcial de 4-0 (22-18). Lo que llevó a Latorre a pedir tiempo muerto para reajustar a los suyos.

Punto de inflexión en un partido en el que Aranda logró romper el partido con hasta 5 tantos de diferencia. Los alicantinos se encontraron con el muro de Pau Guitart bajo palos al mismo tiempo que las rotaciones de los porteros del EÓN no salían como se esperaban.

Al final, el equipo logró recuperarse pero ya no había tiempo suficiente para conseguir darle la vuelta al marcador y los dos puntos se quedaron en Aranda de Duero (30-26).

Con este resultado, el EÓN es colistaen la clasificación con dos puntos y la siguiente cita será el próximo viernes 7 de noviembre ante Frigoríficos del Morrazo, a las 20:30 horas, en el Pabellón Pitiu Rochel.

