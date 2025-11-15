Huijsen causa baja ante Georgia por molestias musculares

Óscar Bellot Madrid Sábado, 15 de noviembre 2025, 16:23 Comenta Compartir

Dean Huijsen no estará a disposición de Luis de la Fuente esta tarde de cara al duelo que medirá a la selección española con Georgia y su concurso el martes ante Turquía también corre serio peligro. El central sufrió molestias musculares durante el entrenamiento que La Roja llevó a cabo el viernes en el Estadio Nacional Boris Paitchadze de Tiflis y fue uno de los tres descartes del seleccionador de cara al penúltimo duelo dentro de la fase de clasificación para el Mundial de 2026, junto a Jorge de Frutos y Samu Aghehowa. Se someterá a pruebas para determinar el alcance de su dolencia, aunque lo más probable es que abandone la expedición para regresar a Madrid.

La baja de Huijsen es un serio revés para De la Fuente, que había contado con el malagueño en todos los partidos de la selección española desde que se produjese su debut con La Roja el pasado mes de marzo en Róterdam a excepción de los dos correspondientes a la ventana de octubre, que el zaguero del Real Madrid se perdió por lesión. Así las cosas, el preparador de Haro se queda con Aymeric Laporte, Dani Vivian y Pau Cubarsí como únicos centrales disponibles frente a Georgia.

La máxima dentro del combinado nacional es no correr riesgos de ningún tipo con los futbolistas, premisa que se cumplió en el caso de Lamine Yamal y que se seguirá con Huijsen en caso de que las pruebas al central determinen que existe un percance físico que aconseje descanso para el futbolista.

Huijsen solo se ha perdido tres partidos en lo que va de curso con el Real Madrid, dos de ellos por la referida lesión que le impidió acudir con la selección española en octubre y otro por sanción tras la polémica expulsión que sufrió en el duelo frente a la Real Sociedad correspondiente a la cuarta jornada de Liga. Con España suma un total de seis internacionalidades a sus 20 años y es uno de los claros candidatos para estar presente en el Mundial del próximo año pese a la dura competencia que existe en dicho puesto con figuras de la talla de Laporte, Vivian, Cubarsí o Robin Le Normand, ausente en esta convocatoria por lesión.

