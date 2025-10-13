Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Estado del interior del Camp Nou el pasado 23 de septiembre. Afp

Limak obtuvo las obras del Camp Nou pese a tener la peor nota de los técnicos

La Oficina Técnica del Espai Barça elevó la nota hasta la primera posición pese a que los expertos la suspendían por la imposibilidad de justificar un calendario más rápido que el resto

C. P. S.

Lunes, 13 de octubre 2025, 15:48

La obra del Camp Nou sigue dando mucho de qué hablar. La constructora turca Limak, responsable de las obras del nuevo estadio del Barcelona, fue la peor valorada por los técnicos del club en el concurso del proyecto, según ha revelado una investigación del programa Què t'hi Jugues de la Cadena Ser. A finales de 2022 a la empresa se la calificó con una nota inferior a 50 sobre 100, la más baja entre las candidatas. Una valoración que llevó a cabo el equipo técnico del Espai Barça formado por ingenieros, arquitectos, planificadores, diseñadores y financieros, junto con la opinión de la ingeniería GPO.

Dicho informe aseguraba que la constructora turca no era capaz de confirmar que sería capaz de cumplir los plazos de ejecución que aparecían en su proyecto para el nuevo Camp Nou. Se llevaba a cabo en menos tiempo que el resto de candidatos y las respuestas de la constructora eran «indefinidas, vagas e insuficientes». Además, para iniciar las obras necesitaba cerca de 200 millones de euros, mientras que las otras competidoras del proyecto apenas pedían 12 millones. A pesar de todo, Limak ganó la adjudicación de la obra.

El factor determinante para que la elegida fuera Limak fue el calendario. Dos días después de que se presentara el informe técnico desfavorable, la Oficina Técnica del Espai Barça, encabezada por Lluís Moya y Joan Sentelles, máximo responsable del Espai Barça, llevó a cabo un documento definitivo en el que la empresa pasaba a obtener 74 puntos por encima de los 58 de Ferrovial y los 40 de FCC. La diferencia entre las tres candidatas aparecía en el apartado de «garantía y justificación de plazos».

La propuesta de Limak garantizaba un año de estancia en el Estadi Olímpic Lluís Companys, el regreso al Camp Nou en noviembre de 2024 con capacidad para 60.000 espectadores y la instalación de la nueva cubierta, además de la finalización completa del estadio en julio de 2026. Los técnicos que elaboraron los informes iniciales consideraban esos plazos imposibles y el tiempo ha demostrado que no se han cumplido. De momento, el club prevé ahora que el nuevo Spotify Camp Nou esté totalmente acabado, con la cubierta instalada, a finales de 2027.

