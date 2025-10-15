Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Frenkie de Jong, durante el acto celebrado este miércoles en el que se escenificó su renovación con el Barça. EP
Fútbol

De Jong renueva con el Barça hasta 2029

El centrocampista neerlandés, que atraviesa un gran momento con Flick, pone fin a un culebrón que ha durado años

Daniel Panero

Madrid

Miércoles, 15 de octubre 2025, 17:17

Frenkie de Jong será futbolista del Barcelona hasta 2029. Así lo sellaron este miércoles ambas partes mediante un acuerdo que pone fin a un culebrón que llevaba años enquistado y que tenía a los culés en vilo ante la llegada del año 2026, momento en el que finalizaba contrato el centrocampista neerlandés. De esta manera, la entidad que preside Joan Laporta se asegura, con una cláusula de rescisión de 500 millones, a un jugador que ha ido de menos a más en el club, que atraviesa un gran momento de la mano de Flick y que acabará su nueva vinculación con 32 años.

Y es que el 'caso De Jong' llevaba mucho tiempo persiguiendo a Deco. Antes de la llegada de Flick a la Ciudad Condal ya era uno de los nombres que estaban sobre la mesa para poder aligerar masa salarial, pero todo cambió hace apenas un año cuando Flick decidió que el ex del Ajax podía recuperar su mejor nivel y ser un futbolista fundamental. Desde entonces, el Barça no ha parado de dar pasos hasta llegar a un acuerdo que se escenificó este miércoles y por el que el futbolista se mostró satisfecho. «Significa mucho, de niño soñé con jugar algún día en el Barça y, ahora que estoy aquí, quiero estar el máximo tiempo posible. Es un día muy feliz, tanto para mí como para mi familia, que estamos muy a gusto en Barcelona», señaló De Jong.

El nuevo acuerdo permitirá a De Jong figurar en una zona privilegiada dentro de la escala salarial que tiene el Barça. Los 18 millones que percibirá estarán a la altura del dinero que cobran Pedri o Raphinha y solo por detrás de los 40 kilos brutos que gana Lamine Yamal desde su última renovación. Pese a ello, De Jong quiso restar importancia a estas cifras y a las que le situaban como un problema para la estabilidad financiera del club. «Siempre se ha hablado y se ha exagerado mucho, pero las cifras nunca han salido. Eso ha afectado en cómo la gente me ha visto. Eso es culpa vuestra, también», recriminó el jugador a los periodistas.

