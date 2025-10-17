Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Urgente Miles de toallitas tiradas al váter acaban en el desagüe de un río de Alicante
El Camp Nou sigue en obras. Afp
Barcelona

El Barcelona se acerca al Camp Nou

El Ayuntamiento de la Ciudad Condal concede al club el permiso de primera ocupación, aunque los azulgranas solo volverán a su estadio cuando se aumente el aforo a 47.000 plazas

Cristián Ramón Cobos

Madrid

Viernes, 17 de octubre 2025, 12:45

Comenta

El Barcelona tiene luz verde para volver al Camp Nou. Después de un tiempo de incertidumbre, el club catalán tiene por fin la licencia de primera ocupación para volver a su estadio. El Ayuntamiento de la Ciudad Condal ha concedido el permiso correspondiente a la fase A1, que permite reabrir las dos primeras graderías del Gol Sur y la Tribuna, con una capacidad de 27.000 espectadores.

A pesar de esto, el regreso al Camp Nou todavía tendrá que esperar. El Barcelona ya había manifestado que no veía viable abrir las puertas de su estadio para tan poca ocupación, y la idea es esperar hasta tener la siguiente licencia, que además es la que exige la Champions, con la que se permite el acceso a 47.000 aficionados.

Esto se debe en gran medida al factor económico porque así el Barcelona puede seguir manteniendo la facturación que tiene en Montjuic. De todas formas, la licencia de primera ocupación que han obtenido es un paso de gigante para la vuelta al Camp Nou después de los constantes retrasos sufridos.

Abonos de temporada

Los responsables culés ya trabajan con una fecha de reapertura que se sitúa a finales de noviembre, ya sea en el partido ante el Athletic o frente al Getafe. Por lo que de cumplir estos plazos, el Barcelona todavía tendrá que jugar sus tres próximos compromisos de local en Montjuic contra el Girona, el Olympiacos y el Elche.

El Barcelona es consciente de que cada vez queda menos para regresar al Camp Nou y por eso el pasado jueves el club decidió sacar, aunque con meses de retraso, los abonos para esta temporada. Eso sí, este carnet es válido tanto para los partidos que se jueguen en Montjuic como para los que se disputen en su remodelado estadio.

