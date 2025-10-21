Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

El Athletic, obligado a reaccionar y ganar frente al sorprendente Qarabag

La Catedral acoge un duelo de contrastes en la Champions entre un equipo de Valverde con dos derrotas y un campeón de Azerbaiyán con dos victorias

Ignacio Tylko

Ignacio Tylko

Madrid

Martes, 21 de octubre 2025, 17:34

Comenta

Cuestión casi de supervivencia para el Athletic, obligado a derrotar este miércoles al sorprendente Qarabag en San Mamés si quiere mantener viva la llama de la ilusión en la Champions. Es cierto que el campeón de Azerbaiyán ha ganado sus dos encuentros, pero la reacción del equipo de Valverde es obligada y urgente. Se trata solo de la tercera jornada de una fase liga de ocho encuentros, pero todo lo que no sea vencer supondría una situación agónica para los leones.

Tras caer ante el Arsenal (0-2) y Dortmund (4-1) en sus dos primeros y exigentes compromisos y con solo un triunfo en los últimos ocho enuentros oficiales, nada mejor para los rojiblancos que una victoria en la gran Europa para salir de esta crisis de resultados y afrontar con más optimismo la salida a Newcastle.

Los azerbaiyanos, que apuntaban a ser una de las cenicientas de la edición, sorprendieron en sus dos primeros partidos a Benfica (2-3) y Copenhague (2-0) y, a día de hoy se encuentran dentro de los ocho primeros en la Champions. Por ello, cabe colegir que a medio y largo plazo el Qarabag puede ser un rival directo del Athletic para terminar al menos entre los 24 mejores y acceder al 'playoff' de dieciseisavos.

Más de los Williams y Sancet

Para ganar, el Athletic debe mejorar las prestaciones ofensivas mostradas ante el Elche. Y recuperar una versión más acorde a su nivel de los hermanos Williams y de Sancet. Muy especial el duelo para Nico, que se estrena en la Champions tras perderse los dos primeros pleitos por lesión.

Hay interés por conocer si Valverde volverá a apostar por las rotaciones masivas en la Champions o se dejará de experimentos. El calendario es muy exigente, con tres partidos de mucha tralla por semana, pero quizá esta vez Valverde se decante por poner a los mejores desde el inicio.

Enfrente, el Qarabag se presenta pletórico en la Catedral. El equipo que dirige Ourban Ourbanov es líder de su liga y acumula seis victorias y ocho partidos consecutivos sin perder entre todas las competiciones. Y lejos de casa ha ganado todos sus citas de esta campaña, incluidas las cuatro europeos ante el Shelbourne irlandés, Shkendija macedonio y Ferencvaros húngaro en la clasificación, y Benfica ya en la liguilla. Sus principales figuras son los dos delanteros, el colombiano Camilo Durán y el francés Abdellah Zoubir.

Alineaciones probables

Athletic: Unai Simón, Gorosabel, Paredes, Laporte, Yuri, Galarreta, Jauregizar, Iñaki Williams, Sancet, Nico Williams y Guruzeta.

Qarabag: Kochalski, Matheus Silva, Mustafazada, Medina, Cadarquliyev, Kady Borges, Pedro Bicalho, Kashchuk, Leandro Andrade, Zoubir y

Duran.

Árbitro: Igor Pajac (Croacia).

Horario: 18:45, San Mamés.

TV: Movistar Liga de Campeones.

