Joan Laporta pasa al ataque contra Florentino Pérez

Cinco días tardó Joan Laporta en responder a los ataques de Florentino Pérez, pero sus declaraciones no tienen desperdicio. Después de que el presidente del Real Madrid arremetiese el pasado domingo contra el Barça por el 'caso Negreira', su homólogo culé aprovechó el viaje que hizo este viernes a Andorra para participar en la presentación del libro 'Principado azulgrana: un país con sentimiento culé' para cargar a su vez con quien hasta hace bien poco tiempo fue su socio a cuenta de la Superliga y acusarle de estar obsesionado con el Barça.

«Ahora que estoy en Andorra me acuerdo de las declaraciones en la Asamblea del Real Madrid, que no he tenido oportunidad de comentarlas. Creo que están fuera de juego, denotan la barcelonitis que tiene el Madrid. Parece que han de hablar del Barça para justificar no sé qué», expresó Laporta, que acusó al Real Madrid de estar estirando el 'caso Negreira' «como un chicle porque saben que no hay nada». «El Barça nunca ha comprado a un árbitro y al Barça generalmente no le favorecen los árbitros. Han favorecido toda la vida al Madrid. Sin ir más lejos, la jornada pasada, marca dos goles que bajo mi punto de vista está claro que Bellingham toca el balón con el brazo y esto le facilita el gol, y en el otro Vinicius le rompe la nariz a Iñaki, y esos dos goles no tendrían que haber subido y ahora el Barça estaría liderando la Liga», prosiguió el máximo mandatario azulgrana.

Ni mucho menos se quedó ahí Laporta, que acusó al Real Madrid de tener «una manía persecutoria contra la mejor etapa de la historia del Barça», la cual coincidió con los diecisiete años en los que el club azulgrana mantuvo una vinculación con quien fuera el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira, un asunto que sigue dirimiéndose en los tribunales. «No les gustó que el Barça fuera la referencia Mundial, desde el 2004 al 2015, cuando el Barça fue hegemónico, y quieren buscar justificaciones que no van a ningún lado. Era una época esplendorosa. Éramos el equipo que jugaba mejor, reconocido, admirado y estimado por lo que dábamos, reconocido por lo que hacíamos y admirado por cómo lo hacíamos. Ganamos muchos títulos y el juego del Barça enamoró a todo el mundo. Fue admirado en todo el mundo, así que no busquen excusas de mal pagador: el Barça ganó por sus méritos propios. Se quieren justificar». adujo Laporta.

«Si están instalados en la barcelonitis, yo encantado, porque generalmente son épocas en las que el Barça es exitoso y triunfa. Si hablan del Barça es para distraer de otras historias que no les están saliendo bien. Tal vez tengan pánico porque el Barça está resurgiendo y podemos tener un periodo esplendoroso que quieren minimizar o desprestigiar pero no lo vamos a permitir», abundó el presidente del Barça, que aprovechó de paso para acusar a la televisión del Real Madrid de estar tratando de adulterar la competición.

«La televisión del Real Madrid está intentando influir en los árbitros cada semana... Todo el mundo puede apreciar que semana tras semana intenta influir en los árbitros, es vergonzoso. No se puede ser cínicos y decir que favorecen al Barça. Solo hay que ver los presidentes del CTA que ha habido, socios, exdirectivos o exjugadores del Real Madrid. Lo que dice su televisión es digno de estudio. Entiendo el madridismo sociológico que existe, pero que no nos den leccioncitas y no nos desprestigien», arguyó Laporta.

Operación para derrocar a Tebas

El presidente del Barça acusó además al Real Madrid de estar detrás de una supuesta operación para derrocar a Javier Tebas al frente de la patronal que agrupa a los 20 clubes de Primera División y a los 22 de Segunda. «En la Asamblea también atacaron al presidente de LaLiga. Me da que pensar mal. Yo he tenido mis más y mis menos con Javier Tebas, es una persona noble que vive con mucha pasión su cargo», sostuvo Laporta, quien tuvo sonoros desencuentros con Tebas la pasada temporada a causa del 'fair play' financiero pero que ha ido acercándose a la patronal en los últimos tiempos al igual que ha hecho con la UEFA. «Tenemos una relación normal, no de privilegio, que no la pretendemos. Tenemos una relación normal y el Madrid tiene una relación de enfrentamiento con LaLiga y está obsesionado con echarle... querrá poner a alguien... A mí no me genera confianza esa estrategia. Javier Tebas hace todo lo que puede para mejorar LaLiga y que sea competitiva. Así que me hace sospechar que lo intenten sacar para poner ¿a quién? No me fío de esta estrategia», completó.