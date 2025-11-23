Florentino Pérez intensifica su cruzada contra Tebas, la UEFA, los árbitros, el Barça y la prensa El presidente del Real Madrid negó ante sus socios que su club esté contra todo y argumentó que «simplemente se opone a lo que no es normal, ético ni legal»

Ignacio Tylko Madrid Domingo, 23 de noviembre 2025

Florentino Pérez aprovechó este domingo su discurso en la asamblea de socios compromisarios del Real Madrid para presumir de músculo económico y deportivo y, sobre todo, criticar con gran dureza a todos aquellos que no comparten sus postulados. Javier Tebas, el partido frustrado de Miami, los responsables del 'caso Negreira', tanto por su ejecución como por no depurarse responsabilidades años después, los árbitros, el Barça, la UEFA y los medios de comunicación, recibieron los habituales ataques del alto dirigente merengue. Empero, Florentino negó ante sus socios que sea cierto que su club está contra todo, sino que «simplemente se opone a todo lo que no es normal, ético, ni legal».

Insistió en su defensa de la Superliga, advirtiendo que «no es normal que los ejecutivos de la UEFA, ajenos a los clubes, pretendan dirigir el destino» de estos, pero prefirió focalizar sus mayores reproches en Tebas y LaLiga. «No es normal que, por la integridad de la competición, promuevan un partido que la adultera. No es normal que apoyen que el Barcelona tuviera la ventaja de jugar un partido menos en campo rival, es que esto no le parece normal ni a su propio capitán, Frenkie de Jong. Y tampoco es normal que la Liga apoye que dos equipo tengan acceso por un partido en Miami a ingresos adicionales de la competición liguera», subrayó.

En opinión del máximo dirigente madridista, este choque liguero frustrado «es otro ejemplo perfecto de lo difícil que es para la mayoría de los clubes alzar su voz contra los dirigentes del fútbol». «Con todos los que hablábamos, se mostraron contrarios al partido de Miami, pero ni un solo club denunció la situación ante el Consejo Superior de Deportes, solo el Real Madrid porque tenemos la fortaleza institucional para hacer frente a estas situaciones que están en contra, no de nuestros intereses, sino de los de los propios clubes de LaLiga», desgranó.

Florentino Pérez advirtió, además, que «este asunto no está zanjado». «El presidente de LaLiga y el de la Federación han promovido un partido irregular. Es más, el presidente de LaLiga ha actuado por su cuenta y riesgo y sin que el partido haya sido aprobado por ningún órgano de LaLiga. Ha abusado de su autoridad y tendrá que rendir cuentas y asumir su responsabilidad», amenazó.

Censura

En este sentido, calificó de «bochorno para la imagen del fútbol español cómo se trató la protesta de todos los jugadores a través de las retransmisiones de la televisión en cada partido». «Fue una inadmisible censura de LaLiga a estas alturas del siglo XXI», manifestó. «Creo que se ha perdido el juicio. Estos comportamientos autócratas propios de otras épocas ya superadas no tendrían cabida en ninguna competición seria de Europa y provocarían el cese inmediato del presidente de la Liga», apostilló Pérez.

Fue muy contundente respecto al acuerdo económico de LaLiga con el fondo CVC para que «hipoteque el futuro del fútbol español durante 50 años», y apuntó que «son muchos los clubes que se arrepienten de haber firmado y que se han dado cuenta de que perder el 11% de sus ingresos de televisión durante medio siglo un error que lastará su futuro». «Esta operación es una losa para el fútbol español, pero confiamos en que será anulada por los tribunales. Nosotros llegaremos hasta el Tribunal Supremo si es necesario», anticipó.

Denunció que el Barça también se opuso en los tribunales a ese acuerdo, pero puntualizó que «casualmente abandonó este pleito, coincidiendo con la autorización por parte de LaLiga para poder inscribir a jugadores en su futuro». A continuación Pérez tiró de ironía al afirmar que sigue esperando «el supuesto impulso» de esta operación porque tras su llegada están «cada vez más lejos de la Premier, una competición mucho mejor gestionada, sin haber dado entrada a ningún fondo en su capital» y con la Ligue 1 francesa, que apostó también por CVC, «arruinada». Según el presidente del Real Madrid, «el llamado Proyecto Impulso solo tiene dos ganadores. Ha impulsado los sueldos de los dirigentes de LaLiga y los beneficios de CVC, y los perdedores son todos los clubes a los cuales les queremos ayudar a solucionar este problema».

Tampoco le parece normal que Tebas cobre «muchísimo más que los ejecutivos de la Premier, que genera muchos más ingresos» tras multiplicar «por diez» su sueldo, que haya llegado a «financiar algunos medios de comunicación», ni que «contrate» con el dinero de clubes «los servicios de un 'lobby' para influir en la Ley del Deporte» de cara a introducir «clandestinamente» unas enmiendas que sirvieran para «expropiar» los activos comerciales «de por vida en favor» de la patronal y de poder «también sancionar a los presidentes de los clubes».

Atizó al colectivo arbitral, si bien el nuevo presidente de la FEF, Rafael Louzán, aceptó su exigencia de promover el final de la la etapa del sevillano Medina Cantalejo al frente del Comité Técnico de Árbitro. «No es normal tampoco el nivel de arbitraje español. Y no solo es mi opinión. Es una vergüenza para el fútbol español que de los 35 árbitros de campo elegidos para el reciente Mundial de Clubes, FIFA no seleccionara a ni uno solo español», espetó el presidente blanco.

Dicho lo cual, Florentino Pérez dirigió su discurso hacia el Barça y el 'caso Negreira'. «Poor supuesto, no es normal que el Barcelona haya pagado al vicepresidente de los árbitros más de ocho millones de euros durante al menos 17 años, cualquiera que sea el motivo. Todo el mundo sabe que tenía funciones que eran claves en el sistema arbitral, entre otras cosas era el encargado de comunicar el ascenso y descenso de los árbitros cada temporada, un periodo de tiempo que coincide además, casualmente, con los mejores resultados deportivos del Barcelona en nuestro país», enfatizó.