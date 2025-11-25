El EÓN llega enrabietado a Ciudad Real La injusta derrota ante el Bidasoa (32-33) deja al equipo de Roi Sánchez sin puntuar a las puertas de visitar a un rival directo

T. A. Alicante Martes, 25 de noviembre 2025, 10:05 Comenta Compartir

El Horneo EÓN Alicante mereció puntuar ante un rival de competición europea como el Bidasoa (32-33) pero al final se marchó de vacío, lo que provocará que el conjunto de Roi Sánchez llegue enrabietado este próximo sábado a Ciudad Real, donde se medirá a un rival con un punto más y al que ya sabe que puede ganar porque desde la llegada del técnico gallego al banquillo, la mejoría ha sido notable.

El Horneo EÓN Alicante sigue en zona de peligro con seis puntos, empatado con Balonmano Nava, y necesita seguir acumulando victorias para poner tierra de por medio y acomodarse en los puestos de mitad de tabla, ya que la ASOBAL es durísima y no espera a nadie.

EÓN y Bidasoa brindaron a la afición alicantina un duelo igualado, rápido y con carácter que dejó más que satisfechos a los seguidores que dieron colorido a las gradas del Pitiu Rochel.

A pesar del 24-27 en el marcador, el equipo de Roi Sánchez lo intentó una y otra vez, pero el acierto de cara a portería no acompañó y Bidasoa se distanció a cuatro goles. Pero si algo quedó claro en Granollers, con cinco abajo, es que este EÓN no se achica ni baja los brazos, sino que saca su mejor versión para pelear más que nunca.

Pasaban los minutos y las paradas de Roberto parecían salvadoras al evitar que el rival se alejara aún más. Mientras que los tantos de Edu y de Iván Montoya mantenían al equipo en el partido. James volvió a sacar su brazo a pasear para recortar a dos cuando se llegaba a los 50 de juego. Roberto volvía a hacerse grande para parar su tercer 7 metros.

Laucha puso el 30-31 a falta de 5 para el final, ante un Pitiu entregado a su equipo para darle el aliento necesario para afrontar los minutos más importantes del partido. Si Bidasoa anotaba, aparecía la magia de Ander para volver a mantener la tensión. Que Bidasoa volvía a contestar, Ander volvía a marcar. Bidasoa volvió a contestar, Ander volvía a marcar y así se llegó al 59 de juego.

Con la máxima tensión, con el 32-33 y con el tiempo cumplido, el EÓN disfrutó de un tiro franco que lanzó Borragán pero que fue a las manos del meta rival.

Al final, una derrota que deja un sabor amargo a un equipo que se vació en la pista y puso entre la espada y la pared a un equipo de Europa. Ahora la próxima reválida llega este sábado en Ciudad Real y el EÓN saldrá enrabietado.

Temas

Asobal