Javier Borragán se dispone a lanzar. T. A.

El EÓN Alicante agita el mercado para salir del descenso

El experimentado lateral derecho Javier Borragán refuerza la plantilla tras el errático inicio de ASOBAL

T. A.

Alicante

Martes, 4 de noviembre 2025, 15:07

El cambio de Roi Sánchez por Fernando Latorre en el banquillo no iba a ser el único en el Horneo EÓN Alicante, hundido en la zona de descenso de la ASOBAL. Vendrán más fichajes y el primero en hacerse público ha sido el del experimentado lateral derecho Javier Borragán.

El jugador de Oviedo (36 años y 2 metros de altura) militó la temporada pasada en el Bada Huesca, equipo con el que disputó 15 encuentros y anotó 75 tantos. Anteriormente, Borragán disputó la primera división francesa al defender los escudos del Tremblay-en France Handball, Cesson Rennes Métropole, Nancy Handball y US Creteil. Así como la primera portuguesa con el Benfica. En cuanto a su experiencia en España, el ovetense jugó en Bidasoa, BM Anaitasuna y en el SDC San Antonio, donde se formó.

Borragán confiesa que afronta «este reto con mucha ilusión». «Tengo muchas ganas de llegar a Alicante, de trabajar, entrenar con mis compañeros y aportar lo máximo para ir sumando puntos», confiesa. «Este es un proyecto deportivo interesante, en una ciudad como Alicante y en una provincia histórica del balonmano español, si ponemos todos de nuestra parte estoy convencido de que los resultados van a llegar en una categoría tan dura como la ASOBAL», añade el nuevo refuerzo del conjunto alicantino.

Para Roi Sánchez, nuevo técnico del Horneo EÓN Alicante, Borragán aportará «experiencia en las dos áreas». «Es un jugador que destaca por su lanzamiento y su estabilidad tanto en ataque como en defensa, es una pieza más dentro del engranaje que ya tenemos y estoy seguro de que nos aportará oficio y experiencia en una categoría tan dura como la ASOBAL».

El EÓN Alicante ha hecho público que Borragán se unirá en los próximos días al equipo y a buen seguro que no será el único fichaje que llegue porque el objetivo es abandonar cuanto antes los puestos de descenso después de lo mucho que costó ascender.

