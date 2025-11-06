Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Roi Sánchez y el presidente del EÓN Alicante, Ñago Cremades. T. A.

El EÓN justifica así el despido de Latorre: «El equipo estaba triste»

«Ha sido una decisión dolorosa, pero perdimos partidos ante rivales directos que podíamos haber ganado», explica el presidente Cremades

T. A.

Alicante

Jueves, 6 de noviembre 2025, 11:46

Comenta

El presidente del EÓN Alicante, Ñago Cremades, ha explicado los motivos que le llevaron a tomar la sorprendente decisión de despedir a Fernando Latorre, técnico que ascendió al equipo a ASOBAL. «No se estaban logrando los resultados adecuados, perdimos ante rivales directos que pensaba que podíamos ganar. Fue una decisión muy dolorosa que nos ha costado mucho tomar, porque Fernando nos llevó a la Asobal, pero no se ha tomado a la ligera. El equipo no transmitía y estaba triste, había algo que no funcionaba y pensamos en un cambio para dar un impulso nuevo», ha señalado el presidente, quien desveló que desde el partido ante el Valladolid el club ya comenzó a barajar la opción de un relevo.

Por su parte, el nuevo entrenador del Horneó EÓN Alicante, Roi Sánchez, aseguró, durante su presentación, que cuando un equipo no funciona «hay que tocar algún tornillo», en alusión a los posibles cambios que introducirá en la forma de jugar para su debut el viernes ante el Cangas.

Sánchez agradeció al club que le dé la oportunidad de «entrenar en ASOBAL», y dijo que el Horneo EÓN Alicante «es un soplo de aire fresco para el balonmano español». «Es un club joven, con ambición y creo que casa un poco con lo que yo soy como entrenador», dijo el gallego, que recordó que el Horneo EÓN Alicante fue el equipo que le dejó sin el ascenso el pasado año.

«El EÓN fue el mejor ese día y mereció subir, pero esto es una nueva oportunidad muy buena para mí y ojalá podamos estar aquí muchos años y cumplir los objetivos del club», indicó. En cuanto a su debut ante Cangas, el técnico dijo que «no voy a tener tiempo de cambiar cosas». «Yo creo que el equipo tiene calidad, por eso también asumo el reto. Tampoco esperemos en cuatro días un cambio radical. Soy muy consciente de que los resultados mandas y voy a hacer todo lo que sea para ganar los partidos», argumentó el gallego.

En relación al rival, Roi Sánchez dijo que Cangas tiene un proyecto nuevo, aunque tiene ese ADN «de saber dónde está». «Saben que van a estar ahí peleando por no bajar y son muy conscientes de lo que significa ese escudo. Nosotros tenemos que saber dónde estamos, tenemos que tener claros que el objetivo es salvarse y que para salvarse hay que hacer ciertas cosas en las que el Cangas, en muchas de ellas, nos sirve de ejemplo», explicó el gallego.

Sánchez, por último, se mostró satisfecho de poder contar con el lateral derecho Javier Borragán, reciente fichaje del club, y descartó, de momento, nuevas incorporaciones a corto plazo.

