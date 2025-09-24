El EÓN celebra la convocatoria de Lautaro Robledo con Argentina El extremo se perderá ningún partido con el equipo alicantino porque la cita coincide con el parón por compromisos de selecciones

El seleccionador de Argentina, Rodolfo Jung, ha dado a conocer la lista de los convocados para la próxima cita y entre los que se encuentra el jugador del Horneo EÓN Alicante, Lautaro Robledo. Argentina disputará el próximo mes el Torneo 4 Naciones en Buenos Aires del 29 de octubre al 1 de noviembre. Los rivales de Los Gladiadores serán Brasil, Chile y México.

Laucha Robledo es un habitual en las convocatorias con Argentina y uno de los jugadores más importantes de la albiceleste a pesar de su juventud (23 años). El 17 del EÓN no se perderá ningún encuentro con el equipo pues esta cita coincide con el parón por compromisos de selecciones el fin de semana del 1-2 de noviembre.

Por otro lado, el equipo alicantino logró dos puntos para la historia en Guadalajara. Dos puntos que quedarán en la retina de muchos aficionados. Dos puntos que llevan un 10. Como el 10 que lleva el director de orquesta de la obra que se ha podido disfrutar esta noche en el David Santamaría. Como el juego de 10 que realizó el equipo sobre el parqué.

Si bien es cierto, la obra comenzó con una melodía suave, casi sin sonido y sin hacer ruido. Como si en los primeros acordes aún fueran de calentamiento hasta que consigues ajustar todas las teclas y afinar los instrumentos para, una vez listos, dar espectáculo.

Con el paso de los minutos, esa suave y dulce melodía daba paso al rock & roll desde la posición más importante bajo palos, con un Wick excepcional, pasando por la explosividad de Parker, las introducciones necesarias en ataque de Javi Rodríguez o la chispa de Barreto.

Aunque, ese concierto no era agradable para unos locales que solo eran capaces de intentar que bajaran la intensidad con faltas y un juego defensivo de alto voltaje que solía terminaba en 7 metros. Y, desde ahí, ni Torriko y Aarón fallaron para ampliar aún más la diferencia en el marcador y llegar al 14-19 en el descanso.

El EÓN imparable de la primera parte que se volvía más inalcanzable tras el paso por vestuarios que se ponía con un + 6 en el segundo parcial. De esa diferencia no bajaba y, obligó al entrenador local a solicitar tiempo muerto antes de llegar al ecuador.

Sin embargo, ese concierto de rock llegó a ser del más puro heavy metal alocado e imparable que te revoluciona. La velocidad de las notas con el juego de los extremos, un Ander que terminó con 12 tantos de 16 lanzamientos y con un Wick que se hacía aún más grande, si es que eso era posible, bajo palos.

Pero claro, tanto tiempo con una espectáculo frenético, llevó a que en los últimos compases del mismo, el ritmo bajara y Guadalajara aprovechara para maquillar un poco el resultado con un 29-35 definitivo, pero no evitó la primera victoria del EÓN esta temporada.