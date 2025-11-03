Roi Sánchez debutará este viernes al frente del EÓN Alicante El equipo alicantino recibirá al Cangas a las 20:30 horas con el único objetivo de conseguir su segunda victoria

T. A. Alicante Lunes, 3 de noviembre 2025, 15:33 Comenta Compartir

El vigués Roi Sánchez ya se encuentra al frente del Horneo EÓN Alicante tras la sorprendente destitución de Fernando Latorre, justificada desde el club por los malos resultados.

El técnico gallego (1984, Vigo), que firma para dos campañas más, dirigió al UBU San Pablo Burgos desde la 2023 hasta el pasado mes de junio. Además, Sánchez, cuenta con experiencia nacional e internacional al haber dirigido al TVB Stuttgart (21-22) y haber sido parte del cuerpo técnico del TSV Hannover – Burgdorf (13-17) de la Bundesliga alemana. Además, ha sido técnico del Barça B, entrenador asistente y de porteros del Barça.

En cuanto a su palmarés, Roi Sánchez cuenta con dos Ligas ASOBAL, dos Copas del Rey, dos Copas ASOBAL, dos SuperGlobe, dos participaciones en la EHF Final Four y un ascenso a la Liga ASOBAL en la 2010/2011.

El nuevo entrenador del Horneo EÓN Alicante reconoce sentir «mucha ilusión, responsabilidad y muchas ganas de afrontar este reto y lograr el objetivo de la permanencia», que se ha puesto especialmente cuesta arriba en este nefasto arranque de curso saldado con una victoria y cinco derrotas.

«El club tiene mucha ilusión en esta temporada, al ser la primera en ASOBAL. Estamos preparando a conciencia el choque del viernes frente a Cangas para intentar de dar la primera alegría a nuestra afición», asegura Sánchez.

Todo parece indicar que el cambio en el banquillo no será el único que se produzca, ya que la errática dinámica de resultados y juego en este tramo inicial de Liga ha servido para detectar carencias en la plantilla que se solventarán en forma de fichajes, aunque no está decidido cuántos serán.

Por otro lado, la ASOBAL ha afrontado el primer parón de la temporada con seis equipos en la parte alta de la clasificación separados por tres puntos, cerrando un mes de octubre que ha contado con dos equipos haciendo pleno de victorias (Barça y Dicorpebal Logroño La Rioja), tres récords particulares de tres triunfos en cuatro partidos (Fraikin BM. Granollers, IRUDEK Bidasoa Irun y Cajasol Ángel Ximénez P. Genil) y el asterisco de ABANCA Ademar León, quinto a tres puntos del liderato con un duelo menos. Cierra la clasificación el Horneo EÓN Alicante con la necesidad de empezar a sumar puntos bajo la nueva batuta del gallego Roi Sánchez.

Temas

Asobal

Vigo