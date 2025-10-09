Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Primeras cancelaciones y suspensiones por la alerta roja por dana en Alicante
Matthew Riccitello, del equipo Israel-Premier Tech. AFP
Ciclismo

El Israel-Premier Tech también se queda sin Giro de Lombardía

El equipo israelí, que ya fue excluido del Giro dell'Emilia para evitar incidentes, no aparece en la lista de la última carrera de la temporada

Cristián Ramón Cobos

Madrid

Jueves, 9 de octubre 2025, 13:41

Comenta

El Israel-Premier Tech tampoco competirá en el Giro de Lombardia, la última carrera de la temporada 2025. Este jueves se ha hecho oficial la relación de los participantes inscritos para la 'Clásica de las Hojas Muertas', y el equipo israelí no aparece en ese listado.

El equipo, muy señalado durante la última Vuelta a España en protesta por la masacre en Gaza, tampoco pudo participar el pasado sábado en el Giro dell'Emilia, después de que la organización decidiera que no estarían incluidos para evitar posibles altercados e incidentes como los ocurridos en Bilbao o en Madrid.

Se desconoce todavía el motivo de esta ausencia del equipo Israel-Premier Tech, ya que no se sabe si esta decisión ha sido propia del equipo o si es debido a la organización para evitar conflictos en la última carrera de la temporada.

Esta decisión llega después de que el lunes, el Israel-Premier Tech cediera a las presiones recibidas en las últimas semanas, dejando de lucir el nombre de Israel el año que viene. Además, el magnate propietario de la escuadra y amigo de Benjamin Netanyahu, Sylvan Adams, va a dar un paso atrás en su implicación diaria y dejará de hablar en nombre del equipo para centrarse en su papel como presidente del Congreso Judío Mundial.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Lista de municipios en alerta naranja y amarilla en Alicante por la dana del puente de octubre
  2. 2 El Ayuntamiento de Alicante pide «precaución» a la población ante la previsión de intensas lluvias
  3. 3 Una brutal paliza entre veinte personas por auxiliar a una chica deja a un joven en la UCI
  4. 4 Aemet decreta la alerta roja en la provincia de Alicante por lluvias de hasta 180 litros por metro cuadrado
  5. 5 Aemet aumenta a naranja la alerta por lluvias en todo el litoral de Alicante este jueves
  6. 6 Una tromba de agua provoca una súbita crecida del río Amadoiro
  7. 7 Denuncian la presencia de restos de orines y heces en los vehículos de reparto de comida para personas mayores en Alicante
  8. 8 Prisión para el patrón de la patera rescatada en el Cabo de la Huerta de Alicante
  9. 9 Las cinco noticias más destacadas de este miércoles 8 de octubre en Alicante
  10. 10 La millonaria contrata de basura de San Vicente queda en el aire tras impugnar una de las empresas el proceso de licitación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante El Israel-Premier Tech también se queda sin Giro de Lombardía

El Israel-Premier Tech también se queda sin Giro de Lombardía