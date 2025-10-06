El equipo Israel-Premier Tech renuncia a seguir llevando el nombre de Israel

El británico Ethan Vernon, del equipo Israel-Premier Tech, celebra su victoria en la segunda etapa de la Volta Ciclista a Catalunya.

Javier Varela Lunes, 6 de octubre 2025, 17:06 | Actualizado 17:44h. Comenta Compartir

El equipo ciclista Israel-Premier Tech ha cedido a las presiones recibidas en las últimas semanas. La escuadra dejará de lucir el nombre de Israel el año que viene, «abandonando su identidad israelí», según ha informado este lunes a través de un comunicado publicado en su página web. Además, el magnate propietario de la escuadra y amigo de Benjamin Netanyahu, Sylvan Adams, va a dar «un paso atrás en su implicación diaria y dejará de hablar en nombre» del equipo, «para centrarse en su papel como presidente del Congreso Judío Mundial», añaden.

Esta decisión del equipo llega semanas después de los altercados ocurridos durante la Vuelta a España, donde se produjeron varios altercados por las manifestaciones propalestinas y en contra del Israel Premier-Tech. Dichas protestas provocaron la suspensión de una de las etapas con final en Bilbao y finalizar la décimosexta etapa a ocho kilómetros de la llegada por las protestas a dos kilómetros de la meta en Mos.

Dos días después, la contrarreloj de Valladolid se vio recortada hasta los 12 kilómetros -inicialmente iba a ser de 27- por cuestiones de seguridad y para «una mayor protección». Además, las protestas obligaron a la organización de la ronda española a suspender el final de la última etapa con final en Madrid, que privó a los equipos el tradicional paseo por las calles de la capital y la ceremonia del podio apra los ganadores.

Hasta 2026 compite bajo las siglas de IPT

El equipo Israel-Premier Tech ya había decidido correr sin nombre en algunas pruebas del tramo final del calendario, como en los Grandes Premios de Québec y Montréal. Así, hasta final de año, competirá bajo las siglas de IPT, dejando a un lado la referencia directa al país en su denominación oficial, y con una equipación Monogram con la que ya participaron en el tramo final de la ronda española : un maillot minimalista, sin la palabra Israel visible, en el que únicamente figuran la estrella de David y la P de Premier Tech.

Pero ahora ha dado un paso más al anunciar que renuncia a lucir el nombre del país hebreo a partir del año que viene, una decisión «esencial para preservar el futuro del equipo», según explican en un comunicado.

Finalmente, el equipo anuncia que el nombre se revelará pronto, y seguirán fieles a su promesa fundacional: «desarrollar talentos ciclistas de todo el mundo».

Comunicado del Israel - Premier Tech

Hace once años, se fundó el equipo de Cycling Academy con la visión de nutrir a jóvenes talentos de países ciclistas no tradicionales, incluido Israel, brindando a los aspirantes a ciclistas un camino claro hacia el ciclismo profesional.

Durante los últimos 11 años, el equipo, que evolucionó a Israel – Premier Tech hace cuatro años, ha experimentado los altibajos propios del deporte profesional, desde la alegría de ver a nuestros corredores ganar etapas del Tour de Francia hasta el desafío del descenso y la remontada al WorldTour. Es, y siempre ha sido, un proyecto deportivo.

El equipo se enorgullece de sus logros en la carretera, pero aún más de la cultura que ha construido. Esta cultura ha sido la base que le ha permitido superar los desafíos de los últimos meses, apoyando firmemente a sus pilotos y personal durante un período increíblemente difícil. A lo largo de este tiempo, los propietarios y la gerencia del equipo han reconocido la necesidad de un cambio.

Con un firme compromiso con nuestros ciclistas, personal y valiosos socios, se ha tomado la decisión de cambiar el nombre y la imagen del equipo, alejándose de su actual identidad israelí. En el deporte, el progreso a menudo requiere sacrificio, y este paso es esencial para asegurar el futuro del equipo.

De cara a la temporada 2026, Sylvan Adams decidió dar un paso atrás en su participación diaria y ya no hablará en nombre del equipo, para centrarse en su papel como presidente del Congreso Judío Mundial, Israel.

Aunque nos espera un nuevo capítulo, que se revelará pronto, el equipo seguirá fiel a su promesa fundacional: desarrollar talentos ciclistas de todo el mundo.

A nuestros fans: gracias por su apoyo incondicional a lo largo de los años, y especialmente durante estas últimas semanas. Esperamos continuar este camino juntos.