Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Adif amplía la suspensión de los trenes entre Alicante y Barcelona hasta la tarde de este martes por los efectos de la dana
El escolta Tucker Richardson, en acción. T. A.

Tucker Richardson, nuevo líder exterior del HLA Alicante

El polivalente escolta llega procedente del Brussels Basketball y suplirá la baja de Brad Davison

T. A.

Alicante

Martes, 14 de octubre 2025, 11:15

Comenta

El HLA Alicante ha incorporado a Tucker Allen Richardson (Flemington, Nueva Jersey; 15 de agosto de 1999) a su plantilla para la nueva temporada tras la espantada protagonizada por Brad Davison, quien decidió poner rumbo a Estados Unidos para comenzar su carrera como entrenador en Universidad de Wisconsin.

El nuevo jugador firmó su contrato en la tarde del lunes y se incorporará esta misma semana a los entrenamientos bajo las órdenes de Rubén Perelló.

Richardson es un jugador exterior versátil, capaz de desempeñarse tanto en la posición de escolta como de alero. Llega procedente del Brussels Basketball, de la BNXT League, donde promedió 9,7 puntos, 5,9 rebotes y 2,9 asistencias por partido, destacando por su intensidad y aportación en ambos lados de la pista.

Antes de su paso por Bélgica, su primera experiencia en el baloncesto europeo fue con el BC Nokia de Finlandia, con el que logró proclamarse campeón de liga tras firmar unos notables 16,5 puntos, 7,4 rebotes y 4,7 asistencias de media.

Formado en la Universidad de Colgate, Richardson disputó cinco temporadas con los Colgate Raiders en la NCAA. En su último curso universitario (2022-2023) registró 13,7 puntos, 5,2 rebotes y 5,7 asistencias, siendo reconocido como Jugador del Año y Jugador Defensivo del Año de la Patriot League.

El HLA Alicante de Rubén Perelló ha comenzado la temporada de manera ilusionante al ganar sus dos primeros partidos y el próximo domingo afrontará el primer test verdaderamente exigente con la visita al histórico Estudiantes.

Por otro lado, el Lucentum Basketball HUB ha dado la bienvenida a la Federación de Baloncesto de Uganda (FUBA) como nuevo miembro de su red internacional de desarrollo del baloncesto. Con esta incorporación, el Lucentum Basketball HUB cuenta ya con 36 organizaciones de 33 países en los cinco continentes, reforzando nuestra misión compartida de impulsar el crecimiento global del baloncesto a través de la colaboración, la formación y el desarrollo de alto rendimiento.

«Esta alianza con FUBA consolida nuestro compromiso de crear puentes entre federaciones, clubes y academias de todo el mundo, ofreciendo oportunidades a jugadores, entrenadores y directivos para intercambiar conocimientos, participar en actividades internacionales y acceder a programas innovadores de desarrollo», según ha hecho público la Fundación Lucentum.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alicante peatonalizará la calle San Vicente para hacer un gran eje cultural desde la Plaza de Toros y Las Cigarreras
  2. 2 Los barrios de Alicante se preparan para tres días de cortes de luz: horas y calles afectadas
  3. 3 Alicante se lanza a batir un nuevo récord con una coca de mollitas de 170 metros y un notario como testigo
  4. 4 Barcala anuncia la futura ciudad deportiva del Hércules en una parcela de 120.000 m2 en la Albufereta
  5. 5 Un joven de 20 años muere arrollado por un tranvía esta madrugada en El Campello
  6. 6 Lista de municipios de Alicante en alerta naranja y amarilla por las lluvias, granizo y viento
  7. 7 Primeros municipios de Alicante que cancelan las clases de la tarde por la alerta naranja
  8. 8 Desmantelan un complejo residencial ilegal en un municipio de Alicante: 60 casas móviles en suelo no urbanizable e inundable
  9. 9 Ryanair anuncia una nueva ruta inédita a Alemania desde el aeropuerto de Alicante-Elche
  10. 10 Fumigan el recinto de la Escuela de Arte de Alicante por una plaga de pulgas y los alumnos pasan a clases online

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Tucker Richardson, nuevo líder exterior del HLA Alicante

Tucker Richardson, nuevo líder exterior del HLA Alicante