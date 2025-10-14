Tucker Richardson, nuevo líder exterior del HLA Alicante El polivalente escolta llega procedente del Brussels Basketball y suplirá la baja de Brad Davison

El HLA Alicante ha incorporado a Tucker Allen Richardson (Flemington, Nueva Jersey; 15 de agosto de 1999) a su plantilla para la nueva temporada tras la espantada protagonizada por Brad Davison, quien decidió poner rumbo a Estados Unidos para comenzar su carrera como entrenador en Universidad de Wisconsin.

El nuevo jugador firmó su contrato en la tarde del lunes y se incorporará esta misma semana a los entrenamientos bajo las órdenes de Rubén Perelló.

Richardson es un jugador exterior versátil, capaz de desempeñarse tanto en la posición de escolta como de alero. Llega procedente del Brussels Basketball, de la BNXT League, donde promedió 9,7 puntos, 5,9 rebotes y 2,9 asistencias por partido, destacando por su intensidad y aportación en ambos lados de la pista.

Antes de su paso por Bélgica, su primera experiencia en el baloncesto europeo fue con el BC Nokia de Finlandia, con el que logró proclamarse campeón de liga tras firmar unos notables 16,5 puntos, 7,4 rebotes y 4,7 asistencias de media.

Formado en la Universidad de Colgate, Richardson disputó cinco temporadas con los Colgate Raiders en la NCAA. En su último curso universitario (2022-2023) registró 13,7 puntos, 5,2 rebotes y 5,7 asistencias, siendo reconocido como Jugador del Año y Jugador Defensivo del Año de la Patriot League.

El HLA Alicante de Rubén Perelló ha comenzado la temporada de manera ilusionante al ganar sus dos primeros partidos y el próximo domingo afrontará el primer test verdaderamente exigente con la visita al histórico Estudiantes.

Por otro lado, el Lucentum Basketball HUB ha dado la bienvenida a la Federación de Baloncesto de Uganda (FUBA) como nuevo miembro de su red internacional de desarrollo del baloncesto. Con esta incorporación, el Lucentum Basketball HUB cuenta ya con 36 organizaciones de 33 países en los cinco continentes, reforzando nuestra misión compartida de impulsar el crecimiento global del baloncesto a través de la colaboración, la formación y el desarrollo de alto rendimiento.

«Esta alianza con FUBA consolida nuestro compromiso de crear puentes entre federaciones, clubes y academias de todo el mundo, ofreciendo oportunidades a jugadores, entrenadores y directivos para intercambiar conocimientos, participar en actividades internacionales y acceder a programas innovadores de desarrollo», según ha hecho público la Fundación Lucentum.

