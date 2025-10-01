El HLA Alicante busca tirador tras la espantada de Davison El escolta anuncia su sorprendente marcha del equipo para ejercer de entrenador asistente en la Universidad de Wisconsin

T. A. Alicante Miércoles, 1 de octubre 2025, 15:23 Comenta Compartir

De la noche a la mañana, el HLA Alicante se ha quedado compuesto y sin tirador tras la espantada protagonizada por el escolta Brad Davison, que ha sido explicada así por el club lucentino: «El Lucentum Alicante informa que el jugador Brad Davison ha comunicado a la entidad su intención de romper unilateralmente el contrato que le unía al club esta temporada. Davison ha justificado esta decisión explicando que abandona la práctica del baloncesto profesional para ejercer de entrenador asistente en la Universidad de Wisconsin».

La decisión ha caído como un jarro de agua fría en el vestuario del HLA Alicante. «Lamentamos esta decisión, que perjudica nuestros intereses deportivos en el inicio de la Liga, y hemos comenzado las negociaciones para incorporar a un jugador de nivel contrastado que supla esta baja inesperada. Asimismo, Tyra Davison también ha comunicado al club que abandona el equipo femenino. Desde el Lucentum, deseamos a Brad y a su familia suerte en los nuevos retos profesionales y personales que van a iniciar», explica el club.

Por otro lado, la Fundación Lucentum ha sellado un acuerdo estratégico con la Escuela de Español Elcano, institución acreditada por el Instituto Cervantes y referente en la enseñanza del idioma en Alicante. El acto contó con la presencia del presidente de la Fundación, Daniel Adriasola, y de Víctor de las Cuevas, CEO de Elcano, quienes destacaron el valor de esta alianza para el crecimiento del proyecto.

En virtud del acuerdo, la Escuela Elcano se implicará activamente en los proyectos de la Fundación Lucentum y de la Lucentum Basket Academy, ofreciendo clases de español a los jugadores internacionales y apoyando actividades educativas y culturales que favorezcan su integración en la ciudad.

La colaboración no es nueva: Elcano ya participó en el Lucentum Hub Festival, donde aportó su experiencia y su compromiso con la formación integral de jóvenes deportistas.

Víctor de las Cuevas, CEO de Elcano, afirmó que «es un orgullo colaborar con un club histórico como Lucentum y contribuir a que sus jugadores vivan una experiencia formativa y cultural completa en España».

Con este acuerdo, la Fundación Lucentum Baloncesto Alicante continúa fortaleciendo su red de colaboradores estratégicos en el ámbito académico y social, para seguir ofreciendo a sus jóvenes talentos una formación integral deportiva, educativa y cultural.

Temas

Baloncesto